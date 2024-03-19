За словами Томаса Баха, участь у церемоніях відкриття та закриття російських спортсменів буде обговорюватися окремо.

Російський уряд з наближенням Олімпіади-2024 у Парижі стає щодалі агресивнішим щодо міжнародного олімпійського руху. Про це заявив президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах, інформує Reuters.

ЗМІ нагадує, що міністр спорту Росії Олег Матицин заявив, що Росія не повинна бойкотувати Ігри з 26 липня по 11 серпня, незважаючи на обмеження щодо своїх спортсменів, накладені МОК через вторгнення Москви в Україну.

"Що стосується їхньої участі, ми почули досить ввічливий сигнал. Але, з іншого боку, ми також бачили дуже агресивні коментарі уряду", - прокоментував заяву російського чиновника Бах.

Він додав, що їх участь у церемоніях відкриття та закриття буде обговорюватися у вівторок і середу на виконкомі МОК.

"МОК не коментує, але ми бачимо, що агресивність уряду зростає з кожним днем проти МОК, проти Ігор, проти мене. Вони варіюються від "фашиста" до "руйнівника Ігор і олімпійського руху". І все це йде від російських офіційних осіб. Я не знаю, чи це йде від самого Володимира Путіна, я не дивлюся в Telegram щодня, Я не такий мазохіст, але напади йдуть з усіх рівнів", - сказав глава МОК.

Він підкреслив, що олімпійський комітет Росії "хоче здійснювати свою владу над анексованими російським урядом регіонами".

"Це є порушенням територіальної цілісності та нападом на Національний олімпійський комітету України", - наголосив Бах.

Участь російських спортсенів в ОІ-2024

Спортсменів з Росії та Білорусі допустили до участі в Олімпіаді, яка відбудеться цього року у Парижі. При цьому спортсмени з цих країн зможуть брати участь в Іграх лише у нейтральному статусі.

Водночас на змаганнях на жодному офіційному об'єкті і офіційному заході не буде демонструватися прапор, гімн, кольори або будь-яка інша ідентифікація РФ чи Білорусі. Також на змагання не будуть запрошені чиновники цих країн.

Також УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський виступив проти участі росіян в Олімпіаді під білим прапором. Як зазначив глава держави, "ми ж всі не ідіоти, і всі на трибунах і на всіх майданчиках у світі будуть розуміти: той, хто з білим прапором – хто він? Він росіянин".

Вас також можуть зацікавити новини: