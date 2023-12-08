Вони змагатимуться у нейтральному статусі.

Міжнародний олімпійський комітет дозволив російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх в Парижі в нейтральному статусі.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті МОК. Стверджується, що до участі допустять "дуже обмежене число спортсменів". "Серед 4 600 спортсменів з усього світу, які пройшли кваліфікацію на Париж 2024, на даний момент тільки 11 індивідуальних нейтральних спортсменів (вісім з російським паспортом і три з білоруським)", - кажуть в організації.

Відзначається, що на сьогодні більше 60 українських спортсменів пройшли кваліфікацію. Також опубліковані умови участі російських і білоруських спортсменів:

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команди спортсменів з російським або білоруським паспортом розглядатися не будуть;

спортсмени, які активно підтримують війну, не мають права бути заявленими або брати участь у змаганнях;

до змагань не допустять допоміжний персонал, який активно підтримує війну;

спортсмени і персонал, що працюють за контрактом з російськими або білоруськими військовими або органами нацбезпеки, не будуть допущені.

Також на Олімпійських іграх в Парижі 2024 ні на одному офіційному об'єкті і офіційному заході не буде демонструватися прапор, гімн, кольори або будь-яка інша ідентифікація Росії або Білорусі. Також не будуть запрошені урядові або державні чиновники цих країн.

Допуск росіян до Олімпіади: що відомо

Нагадаємо, в березні Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допустити спротсменов з РФ і Білорусі до участі в змаганнях в нейтральному статусі.

Україна виступає проти цього рішення. Міністр молоді та спорту Матвій Бідний сказав, що єдиний спосіб для російський і білоруських спортсменів стати "нейтральними" - відмовитися від громадянства.

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