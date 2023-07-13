Російські спортсмени змінюють громадянство, щоб мати можливість продовжити свою кар'єру.

Більше двох сотень російських спортсменів після початку повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала РФ, змінили громадянство і почали виступати на міжнародних змаганнях під прапорами інших країн.

За інформацією росЗМІ, найбільше спортсменів, які змінили російське громадянство в період війни, серед шахістів - 141 людина.

Відзначається, що від російського спортивного громадянства відмовляються як молоді і маловідомі спортсмени, так і досить знамениті атлети, які вже вигравали великі міжнародні змагання.

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Зокрема, виступати під прапором РФ відмовилася одна з найуспішніших спортсменок в історії російських шахів Олександра Костенюк. Вона є чемпіонкою Європи і триразовою переможницею Всесвітніх шахових олімпіад.

У березні 2022 року Костенюк підписала відкритий лист Володимиру Путіну з вимогою зупинити війну в Україні. У березні 2023 року вона заявила, представлятиме Швейцарію на всіх міжнародних турнірах.

Також рішення про зміну спортивного громадянства прийняли відомі шахісти Аліна Кашлінська та Євген Романов, велогонщики Павло Сіваков і Михайло Яковлєв, біатлоністка Дар'я Віролайнен, плавці Анастасія Кирпичникова і Марк Ніколаєв, тенісистки Натела Дзаламідзе і Варвара Грачова, автогонщик Данило Квят і багато інших.

Повідомляється, що реальне число атлетів, які відмовилися виступати під російським прапором і змінили спортивне громадянство, може бути в рази більше, оскільки значна частка припадає на молодих непублічних спортсменів з нерозкручених видів спорту.

За підрахунками росЗМІ, найбільш гостинною країною для атлетів РФ виявився Ізраїль. Представляти цю країну прийняли рішення 25 російських спортсменів. Друге місце у Сербії, виступати під прапором якої вирішили 19 атлетів. На третій сходинці Німеччина, яку вирішили представляти 13 російських спортсменів.

Нагадаємо, після того, як РФ почала повномасштабну війну в Україні, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував недопускати російських спортсменів до участі в міжнародних турнірах. Однак цього року МОК змінив своє рішення і рекомендував допустити росіян до турнірів, але тільки в нейтральному статусі і з рядом обмежень.

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