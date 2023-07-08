Спортсмени з РФ та Білорусі виступатимуть під нейтральним прапором і на нагороди претендувати не будуть.

На Азійських іграх у Китаї цього року виступлять спортсмени з Росії та Білорусі.

Як повідомляє Inside the Games, організатори остаточно наважилися на такий крок і буде загалом допущено близько 500 атлетів з цих країн.

Спортсмени з РФ та Білорусі виступатимуть під нейтральним прапором і на нагороди претендувати не будуть. Проте змагання на Азійських іграх дозволять росіянам та білорусам здобути ліцензії на Олімпіаду-2024 у Парижі.

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Азійські ігри відбуватимуться з 23 вересня до 8 жовтня. Олімпійський комітет Азії зробив запрошення на змагання для РФ та Білорусі ще у січні, коли МОК вперше зробив заяву про необхідність повернути спортсменів із цих країн на міжнародні турніри.

Додамо, що Росія та Білорусь офіційно поки що не були допущені на Олімпіаду-2024. У січні цього року міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що Україна може бойкотувати ОІ в Парижі.

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