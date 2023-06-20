Тепер Україна не бере участь лише в конкретних дисциплінах, заявив спорсмен та народний депутат.

Міністерство молоді та спорту оновило свій підхід до "бойкоту" змагань з російськими спортсменами і тепер Україна не бере участь лише в конкретних дисциплінах, заявив спорсмен та народний депутат Жан Беленюк.

У Telegram він інформує, що 14 червня внесено зміни до наказу Мінмолодьспорту від 12 квітня 2023 р. № 2031 "Про деякі питання участі офіційних делегацій національних збірних команд України у міжнародних змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю", який чітко забороняв офіційним делегаціям національних збірних команд України брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації та/або Республіки Білорусь.

"Раніше Мінмолодьспорт дотримувалось позиції, що присутність наших спортсменів на одних змаганнях з росіянами та білорусами - легітимізує їх. Вчора закінчився чемпіонат Європи по фехтуванню де, що мене здивувало, брали участь як "нейтральні" спортсмени з Росії, так і українці. Виявляється, Міністерство молоді та спорту оновило свій підхід до "бойкоту" змагань і тепер ми не беремо участь в конкретних дисциплінах…", - заявив Беленюк.

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Він звернув увагу, що збірна України поїхала у Болгарію на ЧЄ з фехтування, де виступали росіяни у нейтральному статусі. Наші спорсмени бойкотувала лише окремі дисципліни. ЧЄ проводився у шістьох одиночних видах фехтування: чоловічі та жіночі змагання в рапірі, шаблі й шпазі. Українська збірна взяла участь тільки в трьох видах з шести, інші ж - бойкотувала. Українські спортсменки не виступали у чоловічій та жіночій шпазі, й жіночій шаблі, оскільки в них брали участь атлети з російським паспортом у нейтральному статусі.

За словами Беленюка, такий підхід суперечить "державницькій позиції", яку декларувало до цього те саме міністерство, кажучи що "нас не зрозуміють інші країни", "участю в змаганнях ми легітимізуємо росіян" і т.п.

"Тепер взагалі не зрозуміло, чого ми хочемо домогтися? Адже виходить, що не має жодної проблеми дозволити усім українським спортсменам брати участь у змаганнях, та, у випадку якщо жереб зведе, не виходити з ними змагатися? Тепер вже стає очевидним, що жодної далекоглядної стратегії у міністерства немає - всі ці дії - це намагання "потушити пожежу підливаючи в неї бензин", - написав Беленюк.

На його переконання, потрібно скасувати обидва накази міністерства та дати можливість федераціям і спортсменам самостійно вирішувати як діяти в поточній ситуації.

"Представники дзюдо, які могли виступити на чемпіонаті світу в Досі, оскільки там не в кожній категорії були представлені так звані "нейтральні" спортсмени, стали першими жертвами популістичного наказу Мінмолодьспорту", - додав він.

В оновленому наказі Мінмолодьспорту від 14 червня прописано: "З урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2023 року № 337 "Про внесення змін до пункту 15 Положення про надання на конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу" департаментам олімпійського спорту, фізичної культури та неолімпійських видів спорту, Українському центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" не відряджати офіційні делегації спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю для участі у міжнародних спортивних змаганнях, якщо у видах змагань з цього виду спорту (номери програми, вправи, групові вправи, екіпажи, естафети тощо) беруть участь спортсмени з Російської Федерації та/або Республіки Білорусь".

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня 2022 р. Верховна Рада України звернулася до МОК та міжнародних спортивних федерацій щодо заборони участі спортсменів Росії та Білорусі у міжнародних змаганнях. Також парламент закликав Міжнародний олімпійський комітет виключити зі свого складу громадян цих країн, і просить Комітет звернутися до міжнародних спортивних федерацій з ініціативою розглянути питання про пожиттєву дискваліфікацію спортсменів, які підтримали війну Росії проти України.

28 березня ц.р. виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету рекомендував міжнародним федераціям допускати російських і білоруських атлетів на змагання в статусі індивідуальних нейтральних спортсменів.

У відповідь на це Міністерство молоді та спорту України у квітні заборонило національним збірним України брати участь у міжнародних змаганнях, в яких виступатимуть спортсмени з Росії чи Білорусі, під загрозою дискваліфікації.

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