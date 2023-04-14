Рішення стосується всіх представників офіційних делегацій національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та паралімпійських.

Міністерство молоді та спорту України заборонило національним збірним України брати участь у міжнародних змаганнях, у яких виступатимуть спортсмени з Росії чи Білорусі.

Відповідний наказ Мінмолоді та спорту України від 12 квітня 2023 р. № 2031 оприлюднено на офіційному сайті відомства. Згідно з документом, рішення стосується всіх представників офіційних делегацій національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та паралімпійських.

"Заборонити офіційним делегаціям національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю (далі – офіційна делегація) брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації та/або Республіки Білорусь", – зазначено у наказі.

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У разі виявлення фактів порушення наказу, буде розглядатись питання про позбавлення спортивної федерації статусу національної.

Зазначається, що наказ видано на виконання рішення Кабінету Міністрів України від 30 березня 2023 р., здійснення заходів щодо відсторонення спортсменів, тренерів, інших представників Російської Федерації та Республіки Білорусь від участі у міжнародних спортивних змаганнях та посилення заходів з недопущення пропаганди військової агресії РФ проти України у середовищі міжнародної спортивної спільноти.

Участь росіян і білорусів у міжнародних змаганнях

6 лютого Верховна Рада закликала МОК, національні олімпійські комітети і міжнародні спортивні федерації заборонити участь росіян і білорусів у міжнародних змаганнях. Наголошувалося, що спільна участь у міжнародних змаганнях українських спортсменів, багато з яких втратили на війні рідних та друзів, та російських і білоруських спортсменів, родичі яких вбивають українців, зумовить виникнення численних конфліктів на спортивних майданчиках, що можуть призвести до травмувань і навіть загибелі спортсменів.

10 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до міністрів спорту держав-партнерів, закликавши не допускати представників країни-терориста на спортивні та олімпійські змагання.

28 березня виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету рекомендував міжнародним федераціям допускати російських і білоруських атлетів на змагання у статусі індивідуальних нейтральних спортсменів.

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