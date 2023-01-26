Україна виступає категорично проти допуску на змагання російських і білоруських спортсменів.

Україна може бойкотувати літні Олімпійські ігри-2024 в Парижі через позицію Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити до участі в міжнародних змаганнях спортсменів РФ і Білорусі.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook президент Національного олімпійського комітету, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Гутцайт заявив, що Україна виступає категорично проти допуску на змагання російських і білоруських спортсменів. І в разі якщо представникам РФ і Білорусі дозволять брати участь в Олімпіаді-2024, українські спортсмени можуть бойкотувати турнір.

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"В рамках подальших консультацій, організованих МОК, на жаль, питання допуску росіян і білорусів піднімалося більшістю НОКів. Україна і деякі держави-партнери, які брали слово, виступили проти цього до завершення агресії РФ. Для всієї української спортивної спільноти - це принципове питання! У цьому нас підтримує і Президент нашої держави і все суспільство.

Частина міжнародних федерацій обурилася спробою МОК просувати повернення росіян і білорусів. Їхні лідери ігнорували запрошення на Олімпійський саміт і заявили про свою позицію на відповідних консультаціях МОК. Неприпустима така ситуація і для нашої держави. Ми зверталися і будемо звертатися до всіх міжнародних організацій, які можуть вплинути на ситуацію і до думки яких можуть прислухатися члени МОК. Наша позиція незмінна: поки в Україні триває війна, російських і білоруських спортсменів не повинно бути на міжнародних змаганнях!

В даний час йде робота щодо подальших можливих кроків і першочергових заходів для продовження санкцій і недопуску росіян і білорусів до міжнародних змагань. Якщо нас не почують, я не виключаю можливості, що ми будемо бойкотувати і відмовимося від участі в Олімпіаді", - написав Гутцайт.

Раніше УНІАН повідомляв, що олімпійський комітет Азії (OCA) запросив спортсменів з Росії та Білорусі взяти участь в Азіатських іграх-2023.

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