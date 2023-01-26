У комітеті зазначили, що потрібно "поважати права всіх спортсменів без будь-якої дискримінації".

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив про намір розглянути допуск спортсменів РФ і Білорусі до участі в міжнародних змаганнях.

Це стосується тих спортсменів, які дотримуються олімпійської хартії, тобто не підтримують війну в Україні, а також відповідають правилам Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА).

Відповідне рішення було прийнято за підсумками засідання виконкому Міжнародного олімпійського комітету.

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В прес-релізі організації наголошується, що МОК висловлює повну підтримку і солідарність з Україною, а також не збирається знімати спортивні санкції проти РФ і Білорусі як держав-агресорів.

У той же час МОК готовий допустити російських спортсменів до змагань при дотриманні декількох умов.

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"Жоден спортсмен не повинен бути позбавлений права брати участь в змаганнях тільки через його паспорт", - сказано в заяві МОК.

Зазначається, що комітет проводитиме індивідуальні перевірки кожного спортсмена перш ніж давати йому право брати участь у міжнародних змаганнях.

Нагадаємо, в лютому минулого року МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям не допускати російських і білоруських атлетів до участі в міжнародних змаганнях через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала проти України.

Однак у червні 2022 року президент МОК Томас Бах зробив резонансну заяву про те, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип "спорт поза політикою" і унеможливлює "чесність проведення змагань".

Відомий український скелетоніст Владислав Гераскевич відреагував на заяву Томаса Баха, назвавши його слова "кроком до виправдання тероризму".

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