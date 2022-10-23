Президент МОК у своєму недавньому виступі закликав розділяти політику і спорт на тлі повномасштабної війни в Україні.

Відомий український скелетоніст Владислав Гераскевич відреагував на заяву голови Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха про присутність російського і білоруського НОК на Генеральній асамблеї Асоціації національних олімпійських комітетів.

Гераскевич опублікував пост у своєму Твіттері, в якому детально пояснив, чому бачить у словах Томаса Баха виправдання тероризму.

"Я відповім на цитати з останньої заяви МОК Томаса Баха і розповім, чому я вважаю їх кроком до виправдання тероризму.

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Перша цитата: "Цю війну не почав російський народ". Але саме росіяни влаштували геноцид українців в Україні. Російські юристи, інженери, спортсмени сьогодні стали російськими військовими, а їхні дружини і матері підтримали це рішення.

Хіба російський солдат не російський народ? Хіба російський народ не підтримує терористичні дії терористичного уряду Росії? Чи не російський народ обирав цю владу?

Друга цитата: "Цю війну не почали російські спортсмени, олімпійський комітет Росії або члени МОК в Росії".

Бах стверджує, що командувач російською армією і президент НОК Росії Поздняков не винен у цій війні. Російські спортсмени, які воюють в лавах російської армії, пропагують війну - не повинні.

Марія Ласіцкене, яка була довіреною особою Путіна на президентських виборах 2018 року і отримувала нагороди від Шойгу, теж не винна.

Спортсмени, що стояли з буквами "Z" за спиною Путіна на "Лужниках", не винні. Цікаво дізнатися від пана Баха, хто винен?

Третя цитата: "Політичний світ стає все більш фрагментованим, ворожим і поляризованим". Вони вбивають наших дітей, а ми ворогуємо? Світ повинен відкрити всі двері для вбивць, гвалтівників, грабіжників і об'єднатися з ними.

Президент МОК закликає до терпимості до терористів і їх пропаганді війни, активно підтримуваної російським спортом на чолі з полковником російської армії Поздняковим.

Четверта і п'ята цитата: "Але якщо ми дозволимо політиці взяти верх над спортом, завтра це будеш ти". "Пам'ятайте про це і завжди пам'ятайте, що ви, ваша автономія, ваші спортсмени могли бути наступними в черзі на санкції з політичних мотивів".

Очевидно, Томас Бах бачить жертвами російських спортсменів і чиновників, що стоять на сцені поруч з Путіним. А не зґвалтованих українських дітей, десятки тисяч убитих українців, спалених українських міст, зруйнованої української спортивної інфраструктури.

МОК просить не карати росіян за тероризм, тому що будь-яка країна і її спортсмени можуть стати терористами.

Шоста цитата: "В інтересах усіх нас ми протистоїмо цій повній політизації спорту". Росія тричі порушила олімпійське перемир'я. У російському спорті діє державна допінгова програма.

Путін і російські спортсмени постійно підкреслюють велич російської раси. Але Томас Бах закликає світову спортивну громадськість не вносити політику в спорт.

Сьома цитата: "Санкції можна і потрібно накладати тільки на тих, хто за щось відповідає". Тоді було б цікаво дізнатися від Баха, чому МОК виключив ПАР на 28 років (з 1964 по 1992) через місцеву політику апартеїду? Чим вона принципово відрізняється від ситуації в Росії? Чому до росіян ставляться по-іншому? Африканські спортсмени покарані, а російські спортсмени не винні.

Резюмуючи, скажу, що це черговий крок МОК щодо схвалення тероризму. Все це дуже схоже на Олімпійські ігри 1936 року в Берліні, коли П'єр де Кубертен назвав Гітлера "одним з найкращих творчих духів нашого часу" і оголосив нацистську Німеччину духовним хранителем Олімпійських ідей.

Потім, після закінчення Другої світової війни, в 1946 році, МОК визнав свою помилку і приніс вибачення, але, як бачимо, МОК не вчиться на своїх помилках і повторює їх знову", - написав Гераскевич.

Раніше глава МОК став на захист російських і білоруських спортсменів, закликавши поважати те, що РФ і Білорусь допустили до Асамблеї АНОК. Бах закликав розділяти спорт і політику, підкресливши, що спортсмени не повинні відповідати за злочинні дії влади своєї країни.

Бойкот спортсменів з РФ і Білорусі: деталі

Як повідомляв УНІАН, раніше Гутцайт закликав світову спільноту заборонити росіянам і білорусам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях під нейтральними прапорами. Він підкреслив, що своїм мовчанням російські та білоруські спортсмени підтримують війну в Україні.

11 липня міністр повідомив, що спортивні санкції проти Росії та Білорусі ввели вже понад 100 міжнародних федерацій та асоціацій.

Раніше президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що організація все ще не рекомендує запрошувати російських або білоруських спортсменів на турніри.

Бах підкреслив, що в умовах агресивних військових дій РФ в Україні в спортивному співтоваристві не може бути місця для представництва цієї країни.

Однак у червні Бах зробив резонансну заяву про те, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип "спорт поза політикою" і унеможливлює "чесність проведення змагань".

У той же час, член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Крейг Ріді заявив, що спортсмени країн-агресорів можуть бути недопущені до участі в літній Олімпіаді-2024 в Парижі.

Владислав Гераскевич: кар'єра і досягнення

23-річний Гераскевич - український скелетоніст, який виступає за національну збірну України зі скелетону починаючи з 2016 року.

Учасник зимових Олімпійських ігор 2018 і 2022 років. У південнокорейському Пхенчхані українець посів 12-е місце, в Пекіні - 18-е.

У сезоні 2021/22 Гераскевич посів 16 місце в загальному заліку Кубка світу. Українець показав найкращий результат у кар'єрі, фінішувавши шостим на етапі в Сігулді.

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