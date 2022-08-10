Російські гімнастки оголосили, що підуть зі спорту, якщо РФ не допустять до Олімпіади-2024 в Парижі.

Відомий український скелетоніст Владислав Гераскевич поділився думками про російських спортсменів.

Учасник Олімпіади-2022 висміяв спробу тиску на світову спортивну громадськість з боку російських гімнасток Аріни і Діни Аверіних. Напередодні росіянки оголосили, що підуть зі спорту, якщо РФ не допустять до Олімпіади-2024 в Парижі.

"Російські гімнастки Аріна і Діна Аверіни поділилися планами по завершенню кар'єри.

Вони підуть зі спорту, якщо стане відомо, що російська збірна не зможе виступити на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Чому не говорять, що російські війська повинні покинути територію України? Я знаю відповідь. Російські спортсмени - інструмент пропаганди.

Замість того, щоб закликати Росію припинити війну, вони намагаються зробити себе жертвами і переконати в цьому всіх навколо

До речі, Аверіни на стадіоні "Лужники" святкували окупацію Криму.

Таким людям не місце на міжнародній спортивній арені.

Залишити спорт - відмінне рішення. До побачення, ми не будемо сумувати за вами", - написав Гераскевич у своєму Твіттері.

Нагадаємо, раніше член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Крейг Ріді заявив, що спортсмени країн-агресорів можуть бути недопущені до участі в літній Олімпіаді-2024 в Парижі.

XXXIII літні Олімпійські ігри пройдуть в Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що МОК скасував трансляцію змагань в РФ і Білорусі.

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