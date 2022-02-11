У п'ятницю, 11 лютого, український спортсмен Владислав Гераскевич після одного із заїздів чоловічого скелетону на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні продемонстрував плакат "No war in Ukraine" (Ні війні в Україні).
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виступив з офіційною заявою і оголосив свою позицію з цього приводу.
У прес-службі МОК заявили, що Гераскевич не буде покараний за цей вчинок, оскільки українець показав плакат із закликом зберегти мир в Україні.
"Ми поговорили зі спортсменом. Це був загальний заклик до миру. Для МОК це питання закрите", - йдеться в заяві Міжнародного олімпійського комітету.
Виходячи з цього рішення випливає, що, в МОК порахували, що вчинок Гераскевича не порушує 50-ту статтю Олімпійської хартії, згідно якій на Олімпіадах заборонені будь-якого роду демонстрації або пропаганда політичного, релігійного або расового характеру.
Повідомляється, що в рекомендаціях МОК не вказані конкретні покарання за порушення 50-ї статті хартії, а кожен випадок оцінюється індивідуально на основі факторів, включаючи "ступінь порушення" і наявність скарги на подію з боку іншого спортсмена.
Свій вчинок прокоментував і сам Владислав Гераскевич. У коментарі "UA: Перший" спортсмен пояснив, чому продемонстрував плакат і зізнався, що не боявся дискваліфікації через свій вчинок.
"Це моя позиція. Ніяка нормальна людина не хоче війни. Я теж нормальна людина і не хочу війни. Хочу миру в своїй країні, хочу миру над своєю головою. Не хочу, щоб люди гинули в результаті війни", - сказав Гераскевич.
Відзначимо,що в третій кваліфікаційній спробі Гераскевич став 17-м з часом 3.04.83 с і вийшов у фінальний заїзд, де з результатом 4:06.28 с зайняв 18-е місце.
Олімпіада-2022: головне
- Результати українців за 11 лютого тут.
- Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. На цих іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі(фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.
- Україну представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах.