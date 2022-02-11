Владислав Гераскевич продемонстрував плакат "Ні війні в Україні".

У п'ятницю, 11 лютого, український спортсмен Владислав Гераскевич після одного із заїздів чоловічого скелетону на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні продемонстрував плакат "No war in Ukraine" (Ні війні в Україні).

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виступив з офіційною заявою і оголосив свою позицію з цього приводу.

У прес-службі МОК заявили, що Гераскевич не буде покараний за цей вчинок, оскільки українець показав плакат із закликом зберегти мир в Україні.

"Ми поговорили зі спортсменом. Це був загальний заклик до миру. Для МОК це питання закрите", - йдеться в заяві Міжнародного олімпійського комітету.

Виходячи з цього рішення випливає, що, в МОК порахували, що вчинок Гераскевича не порушує 50-ту статтю Олімпійської хартії, згідно якій на Олімпіадах заборонені будь-якого роду демонстрації або пропаганда політичного, релігійного або расового характеру.

Повідомляється, що в рекомендаціях МОК не вказані конкретні покарання за порушення 50-ї статті хартії, а кожен випадок оцінюється індивідуально на основі факторів, включаючи "ступінь порушення" і наявність скарги на подію з боку іншого спортсмена.

Свій вчинок прокоментував і сам Владислав Гераскевич. У коментарі "UA: Перший" спортсмен пояснив, чому продемонстрував плакат і зізнався, що не боявся дискваліфікації через свій вчинок.

"Це моя позиція. Ніяка нормальна людина не хоче війни. Я теж нормальна людина і не хочу війни. Хочу миру в своїй країні, хочу миру над своєю головою. Не хочу, щоб люди гинули в результаті війни", - сказав Гераскевич.

Відзначимо,що в третій кваліфікаційній спробі Гераскевич став 17-м з часом 3.04.83 с і вийшов у фінальний заїзд, де з результатом 4:06.28 с зайняв 18-е місце.

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