У п'ятницю, 11 лютого, український спортсмен Владислав Гераскевич вийшов у фінальний раунд чоловічого скелетону на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.
У третьому заїзді українець фінішував з часом 3:04.83, що дозволило йому зайняти 17-е місце і вийти в заключний раунд змагань.
Після третьої кваліфікаційної спроби Гераскевич продемонстрував плакат "No war in Ukraine" (Ні війні в Україні). 22-річний спортсмен повернувся до телекамер і фотооб'єктивів в різні боки, щоб всі могли розглянути напис.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не вітає подібні дії, намагаючись позбавити спорт від політики. Теоретично Гераскевичу за його вчинок загрожує покарання.
Додамо, що Гераскевич є найкращим скелетоністом України та призером різних міжнародних турнірів.
Олімпіада-2022: головне
- Результати українців за 10 лютого тут.
- Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. На цих іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі( Фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.
- Україну представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах.