Владислав Гераскевич показав плакат після фінішу.

У п'ятницю, 11 лютого, український спортсмен Владислав Гераскевич вийшов у фінальний раунд чоловічого скелетону на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

У третьому заїзді українець фінішував з часом 3:04.83, що дозволило йому зайняти 17-е місце і вийти в заключний раунд змагань.

Після третьої кваліфікаційної спроби Гераскевич продемонстрував плакат "No war in Ukraine" (Ні війні в Україні). 22-річний спортсмен повернувся до телекамер і фотооб'єктивів в різні боки, щоб всі могли розглянути напис.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не вітає подібні дії, намагаючись позбавити спорт від політики. Теоретично Гераскевичу за його вчинок загрожує покарання.

Додамо, що Гераскевич є найкращим скелетоністом України та призером різних міжнародних турнірів.

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