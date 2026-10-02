Україна розгромно програла у важливому матчі Ліги націй

Поєдинок пройшов на стадіоні "ім. Антона Малатинського" у Словаччині.

Відбувся матч третього туру групи B Ліги націй 2026/27, у якому зустрілися збірні України та Північної Ірландії. Зустріч закінчилася з рахунком 3:0 на користь британців.

Гості відкрили рахунок у матчі вже на 9-ій хвилині: кутовий із правого флангу від Г'юма на дальній завершився скиданням головою від Атчесона, після чого Браун у воротарському проштовхнув м'яч повз Різника. Перевагу своєї команди після навісу з флангу головою подвоїв Прайс.

У другому таймі рахунок став розгромним внаслідок жахливої помилки Різника на виході - 3:0.

Відео дня

Ліга націй УЄФА. Груповий етап. Ліга B. Група 2. 3-й тур

Україна - Північна Ірландія - 0:3

Голи: Браун, 9, 61, Прайс, 22

Попередження: Матвієнко, 57, Сікан, 88, Пономаренко, 88 - Спенсер, 64

Україна: Різник - Бондар (Сікан 63’), Забарний, Сарапій, Матвієнко - Циганков, Очеретько, Бражко (Назарина 56’), Судаков (Назаренко 68’) - Ярмоленко (Зубков 63’), Яремчук (Пономаренко 63’)

Північна Ірландія: П. Чарльз - Атчесон (Макнеір 84’), Макконвілл, Браун, Спенсер - Прайс (Девенні 67’) , Ш. Чарльз, Девлін (О’Нілл 84’) - Г’юм, Донлі (Магеніс 77’), Моррісон (Келлі 77’)

Поєдинок пройшов на стадіоні "ім. Антона Малатинського" у Словаччині. Наразі Україна посідає друге місце в групі, набравши 4 очка. Наступна гра буде домашньою проти Угорщини 5 жовтня.

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