Шанси спортсменів країн-агресорів виступити на ОІ-2024 в Парижі малоймовірні.

Колишній голова Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА), член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Крейг Ріді поділився своєю думкою про можливу участь спортсменів країн-агресорів у літній Олімпіаді-2024 у Парижі.

На думку Ріді, якщо агресія проти України триватиме, то шанси Росії і Білорусі виступити на наступних літніх Олімпійських іграх знизяться фактично до нуля.

"Я припускаю, що загальна думка буде полягати в тому, що вони не повинні кваліфікуватися.

Виникає проблема, коли приблизно за два роки до Ігор починається кваліфікаційний період, встановлений міжнародними федераціями і МОК. У федерацій є чітка інструкція, з якою вони погодилися в тому, що не будуть запрошувати росіян і білорусів для участі в змаганнях.

Тому, на перший погляд, малоймовірно, що хтось зможе пройти кваліфікацію. Крім тенісу, дзюдо та велоспорту, де федерації вчинили інакше", - наводить слова Ріді The Guardian.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до повномасштабного вторгнення.

Після цього російський спорт почав занурюватися в повну ізоляцію. Більшість федерацій відсторонили росіян і білорусів від участі в їх змаганнях. Однак, є й такі, які дозволили виступити спортсменам країн-агресорів. Так, наприклад, Міжнародна федерація дзюдо (IJF) допустила росіян до турніру "Великого шолома" в Улан-Баторі. Це викликало негативну реакцію в України, яка оголосила бойкот усім змаганням під егідою організації.

Додамо, що XXXIII літні Олімпійські ігри пройдуть в Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що МОК скасував трансляцію змагань в РФ і Білорусі.

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