Георгій Зантарая пообіцяв відмовитися від усіх своїх титулів, якщо до турніру допустять росіян.

У п'ятницю, 11 червня, Міжнародна федерація дзюдо (IJF) дозволила росіянам і білорусам брати участь в турнірах "Великого шолома" в нейтральному статусі.

Незважаючи на розв'язану Росією війну в Україні, представники країн-агресорів зможуть виступити на найближчому турнірі в Монголії 24-26 червня.

Президент Федерації дзюдо України (ФДУ) Михайло Кошляк заявив, що українські спортсмени бойкотуватимуть всі міжнародні турніри з дзюдо, поки Міжнародна федерація дзюдо (IJF) не скасує свого рішення.

"Я шокований такою позицією IJF, і як президент Федерації дзюдо України, і як простий українець. Агресія з боку Росії нікуди не поділася, у нас 107-й день війни, люди гинуть, міста горять від російських ракет і артилерії... Це взагалі як?", - написав Кошляк у себе в Facebook.

Рішення відмовитися від Grand Slam в Улан-Баторі підтвердив і головний тренер чоловічої збірної України з дзюдо Віталій Дуброва. Він заявив, що 11 з 28 російських дзюдоїстів в заявці на турнір є діючими службовцями Збройних сил РФ.

"У IJF пояснили це тим, що нібито не мають права обмежувати спортсменів, які безпосередньо не мають відношення до війни в Україні. Ми категорично не згодні з цим.

Якщо російських і білоруських дзюдоїстів почнуть допускати до змагань, то українські спортсмени не будуть в них брати участь. 11 з 28 російських дзюдоїстів в заявці на турнір Grand Slam в Улан-Баторі є діючими службовцями Збройних сил РФ. Вони не нейтральні. Це маніпуляція.

Вони тренуються і їздять на змагання за гроші держави, яка веде проти України війну.

Не було жодної антивоєнної заяви від російських спортсменів. Не те що "ні війні", навіть просто "миру мир" ніхто не сказав. Зате є тренера і чемпіони з дзюдо, які прямо висловлювалися на підтримку "спецоперації". А за час війни в Україні загинули три українські тренери з дзюдо: Сергій Ткаченко, Олександр Акімов та Ярослав Кашуба",- наводить слова Віталія Дуброви "Страна".

Скандальне рішення Міжнародної федерації дзюдо також засудив знаменитий український дзюдоїст Георгій Зантарая.

Спортсмен заявив, що відмовиться від усіх своїх титулів і звання чемпіона світу, якщо до турніру в Улан-Баторі допустять російських дзюдоїстів.

"Тільки що побачив на офіційному сайті Міжнародної федерації дзюдо, що спортсмени з Росії зареєструвалися для участі в турнірі в Улан-Баторі і зможуть взяти участь під нейтральним статусом кандидата (під прапором Федерації). Нагадую, що до цього я вже писав, що спорт не може стояти осторонь політичних питань, особливо якщо мова йде про війну.

Саме тому я хочу зробити таке важливе для мене повідомлення: якщо російським спортсменам дозволять брати участь в турнірі - я офіційно відмовлюся від усіх своїх титулів і звання чемпіона світу!

Мені дуже прикро, що моя улюблена спортивна федерація, яка завжди підкреслює такі цінності, як мир, єднання і дружба, зараз пасивно підтримує війну в Україні. Я не буду стояти осторонь, я хочу, щоб всі знали, що поки ви реєструєтеся на турнір - в Україні щодня помирають сотні людей, ще тисячі живуть під щоденними обстрілами і вибухами.

Я хочу запевнити, що Україна не братиме участі в турнірі, якщо представники Росії будуть до нього допущені навіть під прапором Федерації. Для мене дуже важливо, щоб спорт, яким я займаюся все життя, і його головні представники були на боці України: країни, де я виріс, жив, працюю і країни, яка зараз не може повноцінно функціонувати через війну, яку почала Росія!", - написав Зантарая у себе в Facebook.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже понад три місяці.

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