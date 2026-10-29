Ексгравець 'Шахтаря', якого мобілізували, знайшов собі новий клуб за кордоном

У серпні 2026 року футболіста затримали представники ТЦК на залізничному вокзалі у Львові.

Український футболіст Владислав Вакула, який влітку потрапив до центру підготовки ЗСУ після затримання представниками ТЦК, з'явився у складі клубу з Болгарії. Про це повідомляється на офіційному сайті Болгарського футбольного союзу.

Інформація про реєстрацію вихованця українського футболу у складі клубу "Фратрія" з’явилася також на профільному порталі Transfermarkt. Футболіст вийшов на заміну в матчі проти "Монтани", який завершився поразкою його команди з рахунком 1:2.

Вакула з'явився на полі на 76-й хвилині зустрічі 13-го туру. Результат матчу не дозволив "Фратрії" набрати очки, проте клуб зберіг місце у верхній частині турнірної таблиці.

Мобілізація гравця

У серпні 2026 року футболіста затримали представники ТЦК на залізничному вокзалі у Львові. Після проходження військово-лікарської комісії його направили до навчального центру для військової підготовки.

Незважаючи на це, 26 жовтня Вакула офіційно уклав угоду з "Фратрією". При цьому деталі контракту та умови виїзду за кордон поки що невідомі. У складі болгарської команди вже виступає інший український півзахисник Тимур Кораблін, з яким Вакула раніше грав.

До переїзду до Болгарії Вакула залишався без команди. У липні 2026 року він залишив луганську "Зорю" у статусі вільного агента. Раніше футболіст виступав за "Шахтар", "Сталь", "Маріуполь", "Десну", "Ворсклу", "Полісся", "Чорноморець" та "Мінай".

Скандальне минуле

Варто зазначити, що кар’єра Вакули супроводжувалася й резонансними інцидентами. На початку 2021 року "Десна" достроково припинила співпрацю з ним через грубе порушення спортивного режиму.

Незабаром після цього гравець потрапив у ДТП у Маріуполі: перебуваючи за кермом автомобіля Mercedes, він не впорався з керуванням, виїхав на тротуар і збив дорожній знак.

Пізніше гравець покинув "Полісся" через конфлікти та бійку під час святкування виходу в УПЛ, а також неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за злісне непокору поліції.

Новини футболу

27 жовтня відбувся матч 1/8 фіналу Кубка України 2026/27. На "Арені Львів" зустрілися донецький "Шахтар" і київське "Динамо". Матч завершився з рахунком 3:0 на користь "гірників".

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