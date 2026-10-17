На фронті загинув колишній футболіст збірної України та 'Динамо'

Колишній півзахисник київського "Динамо", "Дніпра" та збірної України Роман Максимюк понад рік вважався зниклим безвісти після боїв на Покровському напрямку.

Колишній півзахисник збірної України та київського "Динамо" Роман Максимюк загинув на війні проти російських окупантів. Спортсмен, який служив у лавах Збройних сил України, близько 20 місяців вважався зниклим безвісти після того, як намагався вийти з оточення на Донеччині. Про його загибель 16 жовтня повідомила дружина Віра Максимюк.

Роман Максимюк долучився до ЗСУ восени 2022 року. Спочатку він служив у мобільній вогневій групі, яка знищувала ворожі повітряні цілі. Згодом військового перевели з Луцька на Харківський напрямок.

Колишній футболіст був навідником у 25-й Січеславській повітрянодесантній бригаді та тривалий час воював на найгарячіших ділянках фронту. За мужність і відвагу його відзначили нагородою.

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Востаннє 50-річний військовий зв’язувався з дружиною 30 січня 2025 року. Тоді він попередив Віру, що вирушає на позицію на Покровському напрямку, тому зв’язку з ним тривалий час може не бути.

Після цього Роман перестав виходити на зв’язок. Повідомлялося, що він намагався вийти з оточення російських окупантів на Донеччині. Від початку 2025 року захисник вважався зниклим безвісти за особливих обставин.

Рідні та близькі до останнього сподівалися, що чоловік зміг урятуватися. Однак його загибель підтвердили за результатами ДНК-експертизи. Для ідентифікації використали зразок, який раніше здала донька футболіста Дарина.

7 червня 2025 року збірна України вийшла на товариський матч проти Канади з футболкою та військовим кітелем колишнього гравця "Волині", вшановуючи його пам’ять.

Дружина Романа повідомила про загибель чоловіка 16 жовтня та подякувала всім, хто підтримував родину й допомагав шукати захисника.

"Чуда не стало... Рік надії, очікування, молитв і віри... Рік, у продовж якого ми жили між небом і землею, хапалися за найменшу надію та вірили, що Рома повернеться додому", – написала Віра Максимюк.

Вона також закликала пам’ятати про чоловіка не лише як про зниклого безвісти, а як про людину, яку любили й чекали вдома.

Яку футбольну кар’єру мав Роман Максимюк

Роман Максимюк народився в селі Битків на Івано-Франківщині. Футбольний шлях розпочав у "Прикарпатті", а згодом виступав за низку українських та закордонних клубів.

У 1998–1999 роках він грав за петербурзький "Зеніт", із яким у 1999 році виграв Кубок Росії. Після цього повернувся до України, де захищав кольори київського "Динамо", "Дніпра", луцької "Волині" та одеського "Чорноморця".

У складі "Динамо" Максимюк став чемпіоном України 2000 року. Найбільше матчів на клубному рівні він провів за "Волинь" – 89 поєдинків, а за "Дніпро" зіграв 85 матчів і забив 11 голів.

Упродовж 1998–2002 років футболіст п’ять разів виходив на поле у складі національної збірної України.

Колишній тренер Юрій Вернидуб згадував Максимюка як сміливого гравця, який не уникав боротьби та вмів бути лідером у великих клубах. Він також наголошував, що Роман пішов захищати Україну добровільно.

"Тим більше, що його ніхто не забирав до ЗСУ – він сам пішов на фронт, за покликанням свого серця. І воював на найгарячішій точці", – розповідав Вернидуб.

Нагадаємо, у 2023 році на війні загинув колишній гравець футбольного клубу "Волинь" Роман Годований. Йому було 33 роки.

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