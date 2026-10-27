Матч 1/8 фіналу Кубку України: 'Шахтар' переміг 'Динамо'

Поєдинок закінчився з рахунком 3:0.

У вівторок, 27 жовтня о 18:00 у Львові почався поєдинок 1/8 фіналу Кубка України 2026/27. На Арені Львів зустрілися донецький "Шахтар"та київське "Динамо". Матч завершився з рахунком 3:0 на користь "Шахтаря", повідомляє sport.ua.

Видання розповіло, що "Шахтар" відкрив рахунок на 43-й хвилині кубкової гри.

Голи забили: Мендоза, 43, Ізакі, 74, Аліссон, 87.

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Попередження отримали: Тіаре, 89 – Педро Енріке, 15, Бондар, 17, Очеретько, 32, Марлон, 37, Невертон, 80.

Вилучення: Михавко, 30 (Удар по обличчю), Тіаре, 89 (фол останньої надії), Герреро (після завершення матчу).

Склад команди "Шахтар" був наступним: Різник, Вінісіус, Бондар (Грам, 88), Матвієнко, Педро Енріке (Азаров, 76), Назарина, Очеретько (Невертон, 76), Марлон (Ізакі, 63), Аліссон, Мендоса, Кауан Еліас (Траоре, 63).

Запасні: Фесюн, Азаров, Грам, Караваєв, Криськів, Невертон, Ізакі, Цуканов, Лукас, Проспер, Траоре, Мейрелліш.

До складу "Динамо увійшли": Бущан, Дубінчак, Михавко, Кендзьора, Сич (Тимчик, 65), Михайленко (Кабаєв, 76), Бражко, Шапаренко (Піхальонок, 76), Волошин (Тіаре, 35), Шола, Пономаренко (Герреро, 46).

Запасні: Нещерет, Тимчик, Тіаре, Біловар, Рубчинський, Лонвейк, Піхальонок, Кабаєв, Ба, Ярмоленко, Герреро, Мунгенге.

Інші новини футболу

Раніше УНІАН повідомляв, що керівництво футбольного клубу "Динамо" ухвалило рішення про звільнення Ігоря Костюка з посади головного тренера команди. У заяві зазначається, що причиною такого рішення стала болюча серія поразок. Останньою краплею стала поразка в матчі 9-го туру Української прем'єр-ліги проти "Полісся", в якому "Динамо" поступилося з рахунком 1:3.

Також ми писали, що колишній півзахисник збірної України та київського "Динамо" Роман Максимюк загинув на війні. Футболіст служив у лавах Збройних сил України близько 20 місяців, він вважався зниклим безвісти після того, як намагався вийти з оточення на Донеччині. Максимюк долучився до ЗСУ восени 2022 року. Востаннє 50-річний військовий зв’язувався з дружиною 30 січня 2025 року.

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