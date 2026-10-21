'Шахтар' зазнав прикрої поразки у Лізі чемпіонів

Зустріч пройшла на стадіоні Джузеппе Меацца у Мілані.

Відбувся матч 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів 2026/27, у якому зустрілись міланський "Інтер" та донецький "Шахтар". Поєдинок закінчився з рахунком 1:0 на користь італійців.

На початку матчу італійська команда мала кілька небезпечних моментів біля воріт Різника. В свою чергу "гірники" створили кілька нагод наприкінці першої половини, але голів команди не забивали.

З 68-ої хвилини "Шахтар" грав у більшості: Бастоні грубо зіграв проти Очеретька і отримав другу жовту картку. Але на 77-ій хвилині в ході контратаки Карлос Аугусто вивів свою команду вперед. Українська команда мала кілька моментів, але відігратися не змогла.

Відео дня

Ліга чемпіонів. Основний етап. 3-й тур

"Інтер" - "Шахтар" - 1:0

Гол: Аугусто (77)

Попередження: Тюрам (54), Бастоні (66), Сучич (72) -Очеретько (36), Марлон Гомес (68).

Вилучення: Бастоні (68, друга жовта картка)

"Інтер": Мартінес, Бастоні, Аканджи, Аугусто, Дімарко (Біссек, 59), Сучич (Енріке, 73), Чалханоглу (Зелінськи, 59), Барелла, Спенс (Діуф, 59), Тюрам, Бонні (Мхітарян, 75).

"Шахтар": Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Вінісіус, Очеретько (Ізакі, 72), Мендоса (Невертон, 72), Марлон Гомес, Педріньйо (Назарина, 32), Аліссон (Бруніньйо, 83), Еліас (Траоре, 72).

Зустріч пройшла на стадіоні Джузеппе Меацца у Мілані. До гри "Шахтар" мав чотири очка у своєму доробку, з яким і залишився після поразки.

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