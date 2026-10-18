'Динамо' звільнило Ігоря Костюка з посади головного тренера

До наступного матчу команду готуватиме Мацей Кендзьорек.

Керівництво футбольного клубу "Динамо" ухвалило рішення про звільнення Ігоря Костюка з посади головного тренера команди. Про це повідомляє офіційна сторінка клубу.

У заяві зазначається, що причиною такого рішення стала болюча серія поразок. Останньою краплею стала поразка в матчі 9-го туру Української прем'єр-ліги проти "Полісся", в якому "Динамо" поступилося з рахунком 1:3.

"До найближчих матчів чемпіонату України, зокрема, 23-го жовтня проти "Кудрівки", команду в якості виконуючого обов’язки головного тренера готуватиме Мацей Кендзьорек", - повідомили в клубі.

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Костюк очолював команду із грудня 2025 року. Під його керівництвом "Динамо" виграло Кубок України, але посіло лише четверте місце у чемпіонаті.

Поразки "Динамо"

Як писав УНІАН, у серпні "Динамо" завершило виступ у Лізі конференцій, поступившись "Карабаху" 0:2 у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду. Азербайджанська команда відкрила рахунок на 12-й хвилині завдяки голу Жалі Муаддіба, а в другому таймі результат закріпив Олексій Кащук. Попри перемогу киян 1:0 у першій грі, сумарний рахунок 2:1 вивів "Карабах" далі.

А перед тим наприкінці липня "Динамо" програло ПАОК 0:2 у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Обидва голи забив Константеліас – наприкінці першого тайму та на старті другого. За сумою двох матчів кияни вилетіли з Ліги Європи.

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