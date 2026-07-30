Кияни зіграють у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій.

Відбувся матч-відповідь другого етапу кваліфікації Ліги Європи, у якому зустрілися київське "Динамо" та грецький ПАОК. Зустріч закінчилась з рахунком 2:0 на користь греків.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі і здавалось, що він закінчиться без голів. Але вже в доданий час після поперечної передачі партнера Константеліас прийняв м'яч за межами штрафного, розвернувся та поклав футбольний снаряд у дальній кут воріт Суркіса.

В дебюті другого тайму Константеліас після сольного проходу офрмив дубль - 2:0. Решту часу кияни намагались відігратись, але не спромоглись забити навіть один гол.

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Ліга Європи. 2-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь

ПАОК - "Динамо" - 2:0. Перший матч - 3:2.

Голи: Константеліас (45+1, 48)

Попередження: Хацидіакос (35) - Пономаренко (50), Шапаренко (78)

ПАОК: Павленка, Гомес, Міхаїлідіс, Хацидіакос (Елустондо, 76), Кенні, Сантамарія, Зафейріс (Камара, 76), Тайсон (Хацидіс, 69), Константеліас (Пелкас, 83), Живкович (Баба, 76), Міту.

"Динамо": Суркіс, Михавко, Тіаре (Біловар, 86), Кендзьора, Сич, Лонвейк (Мунгенге, 86), Бражко, Редушко (Кабаєв, 80), Буяльський (Шапаренко, 67), Волошин (Ярмоленко, 67), Пономаренко.

Матч пройшов на стадіоні "Тумба" у грецьких Салоніках. Таким чином "Динамо" вилетіло з кваліфікації Ліги Європи після домашньої поразки 2:3. Кияни зіграють у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій.

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