'Динамо' остаточно вилетіло з єврокубків

Кияни поступилися у матчі-відповіді - 0:2.

Відбувся матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги конференцій, у якому зустрілось київське "Динамо" та азербайджанський "Карабах". Поєдинок закінчився з рахунком 2:0 на користь "Карабаха". Таким чином "біло-сині" вилетіли з турніру після домашнього перемоги 1:0.

"Карабах" зумів відкрити рахунок уже на 12-й хвилині. Жалі Муаддіб скористався передачею Матеуша Силви та відправив м'яч у ворота київської команди.

У другому таймі господарі забили знову. На 69-й хвилині відзначився український півзахисник Олексій Кащук, який виступає за Карабах. Йому асистував Ельвін Джафаргулиєв.

Відео дня

Ліга конференцій. 3-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь

"Карабах" - "Динамо" - 2:0. Перший матч - 0:1.

Голи: Муаддіб (12), Кащук (69)

Попередження: Гусейнов (62) - Дубінчак (29), Пономаренко (45+4)

"Карабах": Зломислич, Джафаргулієв (Ланга, 72), Гусейнов, Варконьї, Сілва, Янкович, Бікальйо, Каді (Сефас, 72), Зубір (Лобату, 81), Муаддіб (Гурбанли, 72), Кащук (Монтьєль, 88).

"Динамо": Суркіс, Дубінчак (Огундана, 78), Михавко, Біловар, Сич, Бражко, Рубчинський (Буяльський, 83), Лонвейк (Шапаренко, 73), Редушко (Кабаєв, 73), Герреро (Тимчик, 73), Пономаренко.

Матч пройшов на Республиканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова.

За сумою двох матчів "Карабах" вийшов до 4-го раунду кваліфікації ЛК, де зіграє з нідерландським "Твенте", а "Динамо" завершило виступ у євросезоні.

Новини футболу

Відбувся матч Суперкубка УЄФА 2026 року, у якому зустрілись паризький ПСЖ, за який грає українець Ілля Забарний, і бірмінгемська "Астон Вілла". Поєдинок закінчився з рахунком 2:1 на користь французів.

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