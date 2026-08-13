Клуб, у якому грає українцень, став переможцем Суперкубка УЄФА

Матч пройшов на стадіоні "Ред Булл Арена" у Зальцбурзі.

Відбувся матч Суперкубка УЄФА 2026 року, у якому зустрілись паризький ПСЖ, за який грає українець Ілля Забарний, і бірмінгемська "Астон Вілла". Поєдинок закінчився з рахунком 2:1 на користь французів.

Голами у складі ПСЖ відзначилися Хвіча Кварацхелія та Дезіре Дуе. У Дуе також асист на свого партнера. Єдиний м'яч для вілланів оформив Браян Маджо.

Український центральний захисник парижан Ілля Забарний залишився у резерві та так і не з'явився на полі.

Відео дня

Суперкубок УЄФА

ПСЖ - "Астон Вілла" - 2:1

Голи: Кварацхелія (20), Дуе (61) - Маджо (45)

Попередження: Пау Торрес (51), Жоао Гомес (64), Макгінн (73)

ПСЖ: Сафонов, Мендеш (Ернандес, 75), Пачо, Маркіньйос, Хакімі, Заїр-Емері, Вітінья, Невеш (Фабіан Руїс, 75), Кварацхелія (Бералдо, 88), Дуе (Маюлю, 87), Акліуш (Дембеле, 46).

"Астон Вілла": Бізот, Маатсен, Пау Торрес (Мінгс, 79), Ліндельоф, Кеш, Хеммінгс, Камара (Богарде, 72), Жоао Гомес (Барклі, 79), Макгінн (Аліссон, 72), Маджо (Абрахам, 72), Буендія.

Матч пройшов на стадіоні "Ред Булл Арена" у Зальцбурзі.

Новини футболу

Воротар донецького Шахтаря Кіріл Фесюн зіткнувся з серйозними проблемами зі здоров'ям, які можуть поставити хрест на його кар'єрі у професійному футболі.

За словами інсайдера, неприємність трапилася ще кілька місяців тому - футболіста вкусив кліщ, проте вчасно цього ніхто не помітив. Через пізнє виявлення в організмі воротаря розвинувся важкий інфекційний процес, який спричинив запалення внутрішніх органів. Найбільше постраждало серце.

Вас також можуть зацікавити новини: