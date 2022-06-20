Томас Бах натякнув, що в разі закінчення війни в Україні санкції проти російських спортсменів будуть зняті.

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах на конгресі Міжнародної федерації плавання в Будапешті поділився думками про санкції проти спортсменів з Росії та Білорусі, введені через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Бах заявив, що ще не час знімати введені проти спортсменів країн-агресорів обмеження, але натякнув, що це станеться в разі закінчення війни в Україні.

"Як всесвітні організації ми не повинні забувати, що у нас є федерації, які страждають конфронтаціями. Наша позиція щодо санкцій і рекомендацій відома, не бачу сенсу згадувати. Ці рекомендації ми змушені прийняти, в той же час не варто забувати про свою головну функцію - об'єднання.

Міжнародна федерація плавання (FINA) дотримується рекомендацій, що не варто знімати санкції. Але ми не можемо забувати про дилему - ми всесвітня організація, спорт повинен об'єднувати. У той же час в спорті всі повинні підкорятися єдиним правилам. Ми повинні стежити за розвитком ситуації, за тим, що відбувається. І, як я говорив на церемонії в Пекіні, потрібно дати світу шанс", - наводить слова Баха Inside the Games.

Нагадаємо, що раніше Міжнародна федерація дзюдо дозволила росіянам і білорусам брати участь в турнірах "Великого шолома" під нейтральним статусом.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що українські спортсмени готові бойкотувати змагання, до яких будуть допущені представники Росії та Білорусі.

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