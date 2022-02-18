У МОК побачили символізм у тому, що російський спортсмен накинувся на українця після нагородження.

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах розповів про історію, яка запам'яталася йому під час змагань з лижної акробатики на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні, виділивши обійми українського фрістайліста Олександра Абраменка та росіянина Іллі Бурова.

Бах назвав цей епізод символічним в нинішній непростий час.

"Абраменко і Буров відзначали свій успіх, обійнявшись. Це символізм в наші непрості часи. Олімпійські ігри дозволяють спортсменам вийти за межі важких питань, які зараз обговорюють у всьому світі. Ми намагаємося не пускати напруженість на політичній арені до нас в серця", - наводить слова Баха "Чемпіонат".

Нагадаємо, український спортсмен Олександр Абраменко завоював срібло Олімпіади-2022 в лижній акробатиці. Ця медаль стала першою для України на Іграх у Пекіні.

Після завершення змагань росіянин Буров привітав українця Абраменка, вони потиснули один одному руки. Потім, коли Олександр йшов з п'єдисталу, росіянин накинувся на нього, обнявши зі спини.

Додамо, що напередодні Олімпіади-2022 у Пекіні українським спортсменам рекомендували не фотографуватися з представниками країни-агресора та на поряд з державною символікою РФ.

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