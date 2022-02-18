Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах розповів про історію, яка запам'яталася йому під час змагань з лижної акробатики на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні, виділивши обійми українського фрістайліста Олександра Абраменка та росіянина Іллі Бурова.
Бах назвав цей епізод символічним в нинішній непростий час.
"Абраменко і Буров відзначали свій успіх, обійнявшись. Це символізм в наші непрості часи. Олімпійські ігри дозволяють спортсменам вийти за межі важких питань, які зараз обговорюють у всьому світі. Ми намагаємося не пускати напруженість на політичній арені до нас в серця", - наводить слова Баха "Чемпіонат".
Нагадаємо, український спортсмен Олександр Абраменко завоював срібло Олімпіади-2022 в лижній акробатиці. Ця медаль стала першою для України на Іграх у Пекіні.
Після завершення змагань росіянин Буров привітав українця Абраменка, вони потиснули один одному руки. Потім, коли Олександр йшов з п'єдисталу, росіянин накинувся на нього, обнявши зі спини.
Додамо, що напередодні Олімпіади-2022 у Пекіні українським спортсменам рекомендували не фотографуватися з представниками країни-агресора та на поряд з державною символікою РФ.
Олександр Абраменко: що відомо про 33-річного спортсмена
- Олександр народився в Харківській області, в сім'ї військового. Вихованець заслуженого тренера України Юрія Кобельника з Миколаєва.
- Абраменко спеціалізується в лижній акробатиці та командній лижній акробатиці. Крім Пекіна-2022, він також виступав на Олімпійських Іграх в Турині, Ванкувері і Сочі.
- У 2012 році двічі ставав призером етапів Кубка світу з фрістайлу, а на чемпіонаті світу 2019 року в США Олександр зумів завоювати срібну медаль.
- На Олімпіаді-2018 в Пхенчхані Абраменко виграв золоту медаль.
- Абраменко став єдиним українським спортсменом, який здобув нагороди на двох зимових Олімпійських іграх. Це друга олімпійська нагорода в історії України у фрістайлі.