Фанати 'Мілана' та 'Інтера' розкритикували проєкт нового стадіону, який замінить Сан-Сіро

Футбольні вболівальники порівняли новий стадіон із "пральною машиною на 70 тисяч місць", аерогрилем і торговим центром.

Італійські футбольні клуби "Інтер" і "Мілан" представили проєкт нового стадіону, який у майбутньому замінить легендарну арену "Сан-Сіро".

Як повідомляє Bild, проєкт нового стадіону розробили архітектурні бюро Foster + Partners та MANICA. За задумом дизайнерів, це буде овальна арена з металевими конструкціями у формі літери X та світлодіодним підсвічуванням у кольорах "Мілана" та "Інтера". На прилеглій території площею 80 тис. км² розмістять торговий центр, офіси, готель, парк, музей та медичний центр.

Згідно з проєктом, стадіон, що вміщатиме 71 тис. глядачів, з’явиться поблизу "Сан-Сіро", більшу частину якого згодом знесуть. Вартість проєкту оцінюють у 2,3 млрд євро. Будівництво нового стадіону має розпочатися у 2028 році, а перші матчі на ньому заплановані на сезон 2031/32.

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Зазначається, що проєкт, який помпезно презентували в міланському замку Сфорца, викликав невдоволення футбольних уболівальників. Вболівальники "Інтера" вигукували "Руки геть від "Сан-Сіро"!" і розгорнули банер із написом "Ви ніколи не загасите вогні "Сан-Сіро"!".

А в соцмережах футбольні вболівальники порівняли новий стадіон із "пральною машиною на 70 тисяч місць", аерогрилем і торговим центром.

Інші користувачі розкритикували рішення знести легендарний міланський стадіон, на якому відбулися фінали Ліги чемпіонів та матчі чемпіонатів світу 1934 і 1990 років.

Довідка УНІАН . Стадіон "Сан-Сіро" відкрили у 1926 році. Знаменитий футбольний стадіон, офіційна назва якого – стадіон імені Джузеппе Меацци (названий у 1980 році), є домашньою ареною двох провідних італійських клубів – "Мілана" та "Інтера". Стадіон вміщує близько 75,8 тисячі глядачів.

Інші новини футболу

Раніше УНІАН повідомляв, що легендарний футболіст збірної Італії оголосив про завершення кар’єри. Чемпіон Євро-2020 залишиться у футболі, але в новій ролі.

Також повідомлялося, що найтитулованіший англійський футбольний клуб визнано винним у махінаціях з грошима.

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