Олександр Абраменко став призером у чоловічій лижній акробатиці.

На Олімпійських іграх у Пекіні пройшли фінальні змагання у чоловічій лижній акробатиці.

Олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 Олександр Абраменко заробив 116,50 балів та посів друге місце. Це перша нагорода для України на цій Олімпіаді у Пекіні.

Олімпіада-2022. Пекін, Китай. Фристайл. Чоловіки. Акробатика

1. Ці Гуанпу (Китай) - 129,00

2. Олександр Абраменко (Україна) - 116,50

3. Ілля Буров (ОКР) - 114,3

Абраменко став єдиним українським спортсменом, який здобув нагороди на двох зимових Олімпійських іграх. Це друга олімпійська нагорода в історії України у фристайлі. На Іграх у Пхенчхані-2018 Абраменко завоював золото.

Олімпіада-2022: що потрібно знати

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні проходять з 4 по 20 лютого 2022 року. Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту.

Україну представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

На цих Олімпійських іграх бере участь 91 країна. Вперше на Іграх представлені Гаїті та Саудівська Аравія.

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