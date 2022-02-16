На Олімпійських іграх у Пекіні пройшли фінальні змагання у чоловічій лижній акробатиці.
Олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 Олександр Абраменко заробив 116,50 балів та посів друге місце. Це перша нагорода для України на цій Олімпіаді у Пекіні.
Олімпіада-2022. Пекін, Китай. Фристайл. Чоловіки. Акробатика
1. Ці Гуанпу (Китай) - 129,00
2. Олександр Абраменко (Україна) - 116,50
3. Ілля Буров (ОКР) - 114,3
Абраменко став єдиним українським спортсменом, який здобув нагороди на двох зимових Олімпійських іграх. Це друга олімпійська нагорода в історії України у фристайлі. На Іграх у Пхенчхані-2018 Абраменко завоював золото.
Олімпіада-2022: що потрібно знати
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні проходять з 4 по 20 лютого 2022 року. Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту.
- Україну представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
- На цих Олімпійських іграх бере участь 91 країна. Вперше на Іграх представлені Гаїті та Саудівська Аравія.
Україна на зимових Олімпійських іграх: головне
- Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх тепер уже дев'ять медалей: три золоті, дві срібні та чотири бронзові.
- У 2002 та 2010 роках збірна поверталася зі змагань без нагород.