Російський спортсмен обійняв Абраменка, коли той йшов з п'єдесталу.

Український фрістайліст Олександр Абраменко, який завоював першу для України медаль на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні, потрапив у неприємну історію.

Українець в черговий раз потрапив у скандал, пов'язаний з обіймами з представником країни-агресора.

Олександр Абраменко прийняв привітання із завоюванням медалі від спортсмена з ОКР Іллі Бурова, який посів третє місце. Спортсмени дали один одному п'ять, а після того, як вони обмінялися рукостисканням, Буров зі спини обійняв українця. Цей момент зафіксували фотографи.

Варто відзначити, що перед Олімпіадою в Пекіні Міністерство спорту України дало нашим спортсменам спеціальні рекомендації, згідно з якими забороняється фотографуватися з представниками країни-агресора.

Нагадаємо, Абраменко вже не вперше потрапляє в подібну історію. На Іграх-2018 в Пхенчхані українець, після того як завоював золоту медаль, на п'єдесталі обійнявся все з тим же представником Росії Буровим, який святкував бронзу. Тоді спортсмени опинилися під прапором України.

Абраменко сказав, що йому не сподобалася критика через фото на п'єдесталі з росіянином Іллею Буровим.

"Саме, що мене зачепило, - це те, як почали обговорювати нашу фотографію з російським спортсменом Іллею Буровим, хоча ми - друзі, ми дружимо з дитинства", - заявив українець.

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