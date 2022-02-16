Український фрістайліст Олександр Абраменко, який завоював першу для України медаль на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні, потрапив у неприємну історію.
Українець в черговий раз потрапив у скандал, пов'язаний з обіймами з представником країни-агресора.
Олександр Абраменко прийняв привітання із завоюванням медалі від спортсмена з ОКР Іллі Бурова, який посів третє місце. Спортсмени дали один одному п'ять, а після того, як вони обмінялися рукостисканням, Буров зі спини обійняв українця. Цей момент зафіксували фотографи.
Варто відзначити, що перед Олімпіадою в Пекіні Міністерство спорту України дало нашим спортсменам спеціальні рекомендації, згідно з якими забороняється фотографуватися з представниками країни-агресора.
Нагадаємо, Абраменко вже не вперше потрапляє в подібну історію. На Іграх-2018 в Пхенчхані українець, після того як завоював золоту медаль, на п'єдесталі обійнявся все з тим же представником Росії Буровим, який святкував бронзу. Тоді спортсмени опинилися під прапором України.
Абраменко сказав, що йому не сподобалася критика через фото на п'єдесталі з росіянином Іллею Буровим.
"Саме, що мене зачепило, - це те, як почали обговорювати нашу фотографію з російським спортсменом Іллею Буровим, хоча ми - друзі, ми дружимо з дитинства", - заявив українець.
Успіх Олександра Абраменка: головне
- Абраменко став єдиним українським спортсменом, який здобув нагороди на двох зимових Олімпійських іграх. Це друга олімпійська нагорода в історії України у фрістайлі. На Іграх в Пхенчхані-2018 Абраменко завоював золото.
- Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх тепер уже дев'ять медалей: три золоті, дві срібні та чотири бронзові.
- Олександр в 2019 році в США став віце-чемпіоном світу у фрістайлі.