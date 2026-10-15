Усик планує провести два бої в 2027 році: названо його потенційних суперників

Український боксер поділився, що ще не збирається йти зі спорту.

Український боксер Олександр Усик запланував провести в 2027 році два поєдинки, повідомляє інсайдер Ring Magazine Майк Коппінджер в соцмережі Х.

Наприкінці червня цього року українець звільнив усі чемпіонські пояси у надважкій вазі. Усик пояснив, що після другого завоювання звання абсолютного чемпіона він більше не відчував необхідності утримувати всі титули.

При цьому, боксер поділився, що ще не збирається йти зі спорту. За інформацією інсайдера, наступного року Усик хоче провести два бої.

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Вказується, що його суперниками, можливо, стануть Давід Бенавідес та Тайсон Ф'юрі в разі його перемоги над Ентоні Джошуа.

Олександр Усик: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними Коппінджера, переговори про поєдинок Усика з колишнім чемпіоном світу за версією WBC у надважкій вазі Деонтеєм Вайлдером припинилися. За його словами, американець може зустрітися на рингу з іншим суперником. При цьому, журналіст не назвав причину припинення переговорів та чи є шанси, що вони будуть відновлені. Одним із можливих суперників Вайлдера називають австралійця Джея Опетаю. Їхній поєдинок може відбутися 11 грудня в Кардіффі в андеркарді бою між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Також ми писали, що авторитетне британське видання talkSPORT презентувало новий рейтинг найкращих супертяжів світу. Українському боксеру Олександру Усику було присвоєно перше місце. При цьому, його головні конкуренти суттєво втратили позиції. Попри вік та відсутність пікової форми, 39-річний Олександр Усик продовжує впевнено очолювати список найкращих чинних супертяжів планети. При складанні рейтингу, укладачі оцінювали останні виступи та поточний тонус спортсменів.

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