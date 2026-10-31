Україну можуть усунути з хокейного чемпіонату світу, щоб звільнити місце для Росії

Остаточне рішення ще не ухвалено, але наразі ситуація виглядає саме так.

Україна ризикує втратити місце в елітному дивізіоні чемпіонату світу з хокею 2027 року через рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який дозволив російській збірній повернутися до міжнародних змагань. За попередньою схемою, повернення Росії може відбутися саме за рахунок української національної команди. Про це пише шведське видання Sportbladet.

30 жовтня CAS ухвалив рішення, згідно з яким російські хокейні збірні отримали дозвіл брати участь у міжнародних турнірах уже з поточного сезону. Це стосується чоловічого чемпіонату світу в травні 2027 року, молодіжного чемпіонату світу, який відбудеться на межі 2026–2027 років, жіночого ЧС у листопаді 2027-го, а також молодіжних першостей U18 серед чоловіків і жінок.

Міжнародна федерація хокею (IIHF) заявила, що не погоджується з рішенням арбітражного суду, однак має намір його виконати. У федерації наголосили, що продовжують вважати відсторонення Росії необхідним заходом безпеки.

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"Ми не погоджуємося з цим рішенням і наполягаємо на тому, що наше рішення було необхідним для захисту безпеки всіх учасників турнірів", – йдеться в заяві IIHF.

Рішення CAS викликало обурення у Швеції та Фінляндії. Голова Шведської хокейної асоціації Андерс Ларссон заявив, що його країна й надалі виступає проти участі Росії в міжнародних змаганнях за нинішніх обставин.

"Ми надзвичайно розчаровані рішенням CAS. Ми у шведському хокеї не змінили своєї позиції з цього питання. Наша позиція полягає в тому, що за нинішніх обставин Росія не може брати участь у міжнародних чемпіонатах", – сказав Ларссон.

Фінська хокейна асоціація також засудила рішення суду. Її президент Гейккі Гієтанен наголосив, що, на думку фінської сторони, немає жодних підстав для повернення Росії та Білорусі до міжнародного хокею.

Водночас рішення CAS створило серйозні організаційні проблеми для IIHF. Групи та календарі матчів чоловічого чемпіонату світу і молодіжної першості вже сформовані, тому включення російських команд вимагатиме перегляду турнірних схем, розкладів, логістики та заходів безпеки.

У федерації визнають, що рішення суду не враховує практичних складнощів, пов'язаних із поверненням команд на вже підготовлені турніри. IIHF планує найближчим часом визначити порядок реалізації рішення та повідомити додаткові подробиці.

Україну можуть замінити російською збірною

Найбільше занепокоєння викликає те, що Росію можуть запхати в чемпіонат коштом України. За словами голови Шведської хокейної асоціації Андерса Ларссона, раніше конгрес IIHF ухвалив принципове рішення: після відновлення допуску Росія має повернутися до тієї турнірної категорії, у якій перебувала до відсторонення.

Це означає, що повернення російської збірної може призвести до пониження в класі однієї з команд, які вже здобули право виступати в елітному дивізіоні.

Він також підтвердив, що Україна була останньою командою, яка кваліфікувалася до відповідного дивізіону. Водночас остаточний механізм змін ще мають розглянути на технічному рівні.

Росія і хокей

Росія не брала участі в міжнародних хокейних турнірах із лютого 2022 року – після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Останнім великим змаганням за участю російської чоловічої збірної стали Олімпійські ігри в Пекіні того ж місяця, де росіяни здобули срібні медалі.

Молодіжний чемпіонат світу, на якому може відбутися повернення російської команди, запланований на 26 грудня 2026 року – 5 січня 2027 року в канадських містах Едмонтон і Ред-Дір. Чоловічий чемпіонат світу за участю національних збірних має пройти 14–30 травня 2027 року в німецьких Дюссельдорфі та Мангаймі.

Як писав УНІАН, навесні збірна України вперше за 20 років вийшла в елітний дивізіон чемпіонату світу з хокею.

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