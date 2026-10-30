Російським хокеїстам дозволили повернутися на міжнародні турніри: в Україні відреагували

В Україні категорично розчаровані рішенням Арбітражного суду.

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) задовольнив апеляцію Федерації хокею Росії та скасував заборону на участь російських збірних у міжнародних турнірах сезону 2026/27. Про це повідомляє Bild.

"Рішення поширюється, зокрема, на чемпіонат світу серед чоловіків, який відбудеться з 14 по 30 травня 2027 року в Німеччині, а також на жіночі, молодіжні та юніорські чемпіонати світу. Російські хокеїсти були відсторонені від міжнародних змагань після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року", - зазначили у матеріалі.

Суд постановив, що Міжнародна федерація хокею (IIHF) не надала достатньо доказів загроз безпеці, якими обґрунтовувала відсторонення російських команд.

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За рішенням суду, тільки підтверджені побоювання такого роду можуть "переважити право спортсменів певної національності брати участь у змаганнях".

Водночас CAS не розглядав питання про те, чи мають російські хокеїсти виступати під нейтральним прапором або чи зможуть вони використовувати національну символіку.

"IIHF висловила розчарування рішенням суду, але заявила, що виконає його. Федерація продовжує наполягати, що обмеження були необхідні для забезпечення безпеки учасників та захисту цілісності змагань. Тепер організації доведеться вирішити практичні питання повернення російських команд, зокрема щодо зміни складу учасників, розкладу та заходів безпеки", - додає Bild.

Водночас у Федерації хокею України відреагували на вердикт CAS зобов'язати Міжнародну федерацію хокею повернути російські хокейні збірні до міжнародних змагань, пише "Суспільне Спорт".

"Ми категорично розчаровані рішенням Арбітражного суду, оскільки вважаємо його не тільки несправедливим, а й таким, що паплюжить усі здобутки українського хокею на сьогодні. Ми вже ініціюємо зустріч із керівництвом Міжнародної федерації хокею (IIHF) для з'ясування всіх обставин", - сказав президент Федерації хокею України Сергій Мазур.

Повернення Росії до міжнародного спорту - останні новини

Як писав УНІАН, чемпіонат світу з важкої атлетики проведуть у Москві. Зазначається, що саме московський турнір стане першим кваліфікаційним етапом на шляху до Олімпійських ігор 2032 року.

Своєю чергою Жан Беленюк, олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби пояснив, чому Україна не може зупинити повернення росіян у світовий спорт.

"Тому що бажання і воля міжнародних федерацій, в тому числі, Міжнародного олімпійського комітету, повернути росіян дуже схоже на бажання Дональда Трампа налагодити співпрацю з Путіним", - зауважив він.

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