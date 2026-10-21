Росіян повертають у світовий спорт: Беленюк пояснив, чому Україна не може це зупинити

Він зауважує, що через війну наші спортсмени навіть не мають можливості нормально готуватися до змагань.

Можливості України в питанні протидії "амністії" російських спортсменів "достатньо обмежені". Про це в ефірі "Київ 24" сказав Жан Беленюк, олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, народний депутат від "Слуги народу".

Відповідаючи на запитання щодо того, чи достатньо Україна робить, аби Росія залишалася у спортивній ізоляції, адже поступово відбувається "амністія" російських спортсменів, він підкреслив, що "наші можливості в цьому контексті достатньо обмежені".

"Тому що бажання і воля міжнародних федерацій, в тому числі, Міжнародного олімпійського комітету, повернути росіян дуже схоже на бажання Дональда Трампа налагодити співпрацю з Путіним", - сказав Беленюк.

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Депутат наголосив, що через війну Росії проти України наші спортсмени навіть не мають можливості нормально готуватися до змагань.

"Російські атлети цього не відчувають. І базовий принцип щодо рівності порушений", - додав він.

Спортивні повернення росіян - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у липні МОК тимчасово призупинив дискваліфікацію Олімпійського комітету Росії та рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів. Таке рішення тоді було ухвалене після "аналізу ситуації", проведеного юридичною комісією МОК.

Згодом Міжнародна федерація боксу зняла з Росії всі обмеження, впроваджені після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зазначалося, що російські боксери зможуть брати участь у всіх змаганнях під егідою World Boxing із національним гімном, прапором та іншою державною символікою.

Тим часом ексчемпіон світу з боксу Йорденіс Угас підтримав Україну та засудив дії президента Росії Володимира Путіна, назвавши його "Гітлером наших часів".

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