МОК скасував санкції проти РФ і повернув російських спортсменів до міжнародних турнірів

Обмеження від 28 лютого 2022 року та 28 березня 2023 року щодо російських спортсменів і команд більше не застосовуються.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) тимчасово призупинив дискваліфікацію Олімпійського комітету РФ (ОКР) і рекомендує зняти всі обмеження з російських спортсменів. Про це йдеться на сайті комітету.

Зазначається, що рішення було ухвалено після "аналізу ситуації", проведеного юридичною комісією МОК. У комітеті заявили, що Олімпійський комітет РФ більше не включає до свого складу регіональні спортивні організації на окупованих територіях України. Також в ОКР запевнили, що не вестимуть діяльність на цих територіях.

У МОК додали, що обмеження від 28 лютого 2022 року та 28 березня 2023 року щодо російських спортсменів і команд більше не застосовуються. Тепер міжнародні федерації та організатори змагань більше не зобов’язані керуватися обмеженнями, введеними після початку повномасштабної війни Росії проти України.

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У МОК зазначили, що російські спортсмени зможуть повернутися на міжнародні турніри на загальних підставах, однак зобов’язані пройти передбачені перевірки та брати участь в антидопінговій програмі під контролем Міжнародного агентства з тестування. Для багатьох атлетів також передбачено багаторазове тестування перед допуском до змагань.

У комітеті наголосили, що не проводитимуть власних заходів на території Росії та не запрошуватимуть російських державних чиновників на свої змагання. Рішення щодо допуску російського прапора, гімну та іншої національної символіки, як і раніше, ухвалюватимуть міжнародні федерації та організатори турнірів.

МОК рекомендував зняти з Білорусі всі обмеження

Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) скасував рекомендації щодо обмеження участі спортсменів і команд з Білорусі в міжнародних змаганнях, які були введені після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

МОК рекомендує повністю відновити права Білорусі в міжнародному спорті, зокрема дозволити спортсменам виступати під власним прапором і з гімном. Також комітет скасував усі обмеження, які були введені після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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