У World Athletics розкрили, чи повернуть білорусів у легку атлетику на тлі рішення МОК

Раніше МОК рекомендував повернути спортсменів з Білорусі до міжнародних змагань.

Спортсменів з Білорусі не поновлять у повноцінному статусі на міжнародних легкоатлетичних аренах, попри рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Про це пише The Times з посиланням на організацію World Athletics.

Зазначається, що організація відмовилася виконувати рекомендацію МОК і ухвалила рішення залишити обмеження в силі. Президент World Athletics Себастьян Коу нагадав, що обмеження щодо росіян та білорусів ухвалили у 2022 році. І вони можуть бути зняти лише тоді, коли "ситуація зміниться".

"Наша рада чітко визначила, що лише за наявності реального прогресу в мирних переговорах вона зможе почати перегляд своїх рішень. Ми всі сподіваємося, що це станеться скоро, але доти рада залишається єдиною у підтримці рішення, ухваленого у березні 2022 року та повторно підтвердженого у 2023 і 2025 роках", – наголосив Коу.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше МОК ухвалило рішення скасувати рекомендації щодо обмеження участі спортсменів і команд з Білорусі в міжнародних змаганнях. Організація рекомендувала повністю відновити права Білорусі в міжнародному спорті, зокрема дозволити спортсменам виступати під власним прапором і з гімном.

В українському Мінмолоді вже відреагували на це рішення, назвавши його "відверто слабким". Там заявили, що розділяти санкції на "політичні" та "спортивні" не можна. Також там наголосили, що будь-яка поява символіки Білорусі чи Росії на міжнародних аренах є аморальною.

