Італія виступила проти участі спортсменів з РФ і Білорусі у Паралімпійських іграх

Рим закликав Міжнародний паралімпійський комітет переглянути це рішення.

Італія виступила проти допуску російських та білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх, які відбудуться з 6 по 15 березня. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ та спорту Антоніо Таяні й Андреа Абоді.

Зокрема у заяві йдеться, що італійський уряд "висловлює категоричну незгоду" з рішенням Міжнародного паралімпійського комітету допустити до Ігор шістьох російських та чотирьох білоруських спортсменів з демонстрацією їхніх національних емблем, зокрема й гімну.

"Італійський уряд повторно висловлює свою незгоду, вже висловлену разом з 33 іншими країнами та Європейською комісією, з рішенням про повне відновлення членства російського та білоруського паралімпійських комітетів, прийнятим Генеральною асамблеєю Міжнародного паралімпійського комітету 27 вересня, та підтверджує свою повну солідарність і безумовну підтримку України", - зазначили міністри.

Відео дня

Крім того, Уряд Італії закликав Міжнародний паралімпійський комітет переглянути це рішення. Вони посилаються зокрема на те, що Росія регулярно порушує перемирʼя та олімпійські і паралімпійські ідеали. Як йдеться у заяві, така поведінка Москви за підтримки Мінська, є несумісною з участю їхніх спортсменів в Іграх, якщо тільки вони не виступають як нейтральні індивідуальні спортсмени.

Що цьому передувало

Раніше стало відомо, що частина російських та білоруських спортсменів будуть допущені до участі у Паралімпійських іграх під національними прапорами. Відповідно, в разі потреби вони зокрема "почують свій державний гімн на церемонії нагородження".

На тлі цього Комісар ЄС з питань спорту Гленн Мікаллеф вже заявив, що не відвідає церемонію відкриття Паралімпійських ігор. Також церемонію пропустять українські посадовці. А міністр зовнішніх справ України Андрій Сибіга заявив, що дозвіл підіймати прапори РФ, поки триває війна Росії проти України, є неправильним - як з моральної, так і з політичної точки зору.

Різко відреагував на таке рішення й президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що це "брудне рішення", яке "не можна поважати", і воно "не європейське з точки зору цінностей".

