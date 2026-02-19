Зеленський різко відреагував на повернення прапорів РФ та Білорусі на Паралімпіаду

За словами президента, це рішення не відповідає європейським цінностям.

Президент України Володимир Зеленський вважає несправедливим рішення допустити спортсменів з Росії та Білорусі до участі у Паралімпійських іграх-2026 під національною символікою.

"Я не можу сказати, що це через гроші, бо не достеменно про це знаю. Але це брудне рішення, яке не можна поважати, і воно не європейське з точки зору цінностей. Я думаю, що це абсолютно жахливе рішення і несправедливе", – заявив глава держави в інтервʼю британському журналісту Пірсу Моргану.

Зеленський також нагадав, що під час Олімпійських ігор МОК вирішив дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича через шолом, на якому було зображено фотографії спортсменів, загиблих через російське вторгнення в Україну.

Відео дня

Новина доповнюється...