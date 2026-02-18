ЄС бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор через повернення Росії

Там назвали рішення дозволити спортсменам вивішувати російський та білоруський прапори "неприйнятним".

Комісар ЄС з питань спорту Гленн Мікаллеф не відвідає церемонію відкриття Паралімпійських ігор через рішення дозволити спортсменам з Росії та Білорусі підняти їхні національні прапори.

У соцмережі Х він назвав рішення дозволити спортсменам вивішувати російський та білоруський прапори "неприйнятним".

"Поки триває агресивна війна Росії проти України, я не можу підтримати відновлення національних символів, прапорів, гімнів та форми, які невіддільні від цього конфлікту. З цієї причини я не буду присутній на церемонія відкриття. Я роблю це з повагою до спортсменів, але з чітким розумінням принципів, що стоять на кону. Спорт об'єднує, коли він стоїть на принципах. Він розділяє, коли ставить їх під загрозу. Я закликаю своїх однодумців зайняти таку ж позицію", - зазначив Мікаллеф.

Відео дня

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що українські посадовці теж не поїдуть на Паралімпіаду в Італію.

"У відповідь на обурливе рішення організаторів Паралімпійських ігор допустити росіян та білорусів до змагань під національними прапорами, українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри. Ми також не будемо присутні на церемонії відкриття та не відвідуватимемо інших офіційних заходів Паралімпіади", - заявив він у Фейсбук.

Разом з тим, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив, що дозвіл піднімати прапори держав-агресорів на Паралімпійських іграх, поки триває війна Росії проти України, є неправильним – як з моральної, так і з політичної точки зору.

За його словами, рішення допустити Росію та Білорусь під національними символами ігнорує просту істину: ці прапори та гімни представляють режими, які ведуть агресію, руйнують міста та використовують спорт як зброю для пропаганди. Їх не можна відокремити від злочинів, скоєних під їхнім прапором.

"У сучасній Росії навіть паралімпійський спорт використовується для прославлення учасників війни проти України. Надання такій системі престижної міжнародної платформи посилає небезпечний сигнал, що відповідальність можна відсунути на другий план. Спорт повинен відстоювати справедливість, гідність і повагу. Він не може стати сценою для режимів, які зневажають ці цінності", - зауважив очільник МЗС.

Він також доручив послам України провести переговори з урядовцями країн перебування та закликати їх не брати участі в церемонії відкриття, якщо це ганебне рішення не буде скасовано.

Росіяни та білоруси на Паралімпіаді

Як повідомляв УНІАН, якщо основна Олімпіада була затьмарена скандалом з дискваліфікацією українського спортсмена з політичних причин, то організатори Паралімпіади вирішили не відставати.

Спортсменам з Росії та Білорусі було заборонено брати участь у Паралімпійських змаганнях після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Часткова заборона, яка дозволяє спортсменам змагатися, але лише як нейтральним особам, була запроваджена у 2023 році.

17 лютого стало відомо, що за рішенням Міжнародного паралімпійського комітету (МПК), шість спортсменів з Росії та чотири з Білорусі зможуть змагатися під національними прапорами на Паралімпійських іграх 2026 року, які відбудуться у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 15 березня.

Представник комітету Крейг Спенс зазначив, що цих спортсменів розглядатимуть так, як і представників "будь-якої іншої країни". Таким чином, вони зможуть виступати зі своїми прапорами, носити національні кольори й, за потреби, "почують свій державний гімн на церемонії нагородження".

Вас також можуть зацікавити новини: