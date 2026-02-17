Міжнародний паралімпійський комітет надав росіянам шість квот, а білорусам - чотири.

За рішенням Міжнародного паралімпійського комітету (МПК), шість спортсменів з Росії та чотири з Білорусі зможуть змагатися під національними прапорами на Паралімпійських іграх 2026 року, які відбудуться у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 15 березня, пише Тribuna.

"Російському національному паралімпійському комітету було надано загалом шість квот. Білоруському було надано чотири квоти", – повідомив МПК.

Представник комітету Крейг Спенс зазначив, що цих спортсменів розглядатимуть так, як і представників "будь-якої іншої країни". Таким чином, вони зможуть виступати зі своїми прапорами, носити національні кольори й, за потреби, "почують свій державний гімн на церемонії нагородження".

За даними МПК, Росія матиме двох представників у парагірськолижному спорті (1 чоловік, 1 жінка), двох у паралижних перегонах (1 чоловік, 1 жінка), двох у парасноуборді (2 чоловіки). Білорусі "надано загалом чотири квоти, усі – у паралижних перегонах (1 чоловік і 3 жінки)".

Як пише видання Deutsche Welle, у Росії заявляли на участь у паралімпійських змаганнях гірськолижників Олексія Бугаєва і Варвару Ворончихіну, лижників Сергія Синякіна, Івана Голубкова і Анастасію Багіян, а також парасноубордистів Дмитра Фадєєва і Філіпа Шеббо Монзера. Від Білорусі на Паралімпіаду поїдуть лижники Валентина Бірило, Лідія Лобан, Дар'я Федькович і Роман Свириденко.

Завершення міжнародного бану для російських спортсменів

Нагадаємо, що спортивні організації одна за одною повертають росіян до виступів під їх національними прапорами. Серед цих організації Міжнародний Олімпійський комітет, ФІФА, міжнародні спортивні організації дзюдо і таеквондо тощо.

Додамо, що Міжнародний олімпійський комітет допустив до участі у змаганнях зимової Олімпіпаді 20 "нейтральних" спортсменів з Росії та Білорусі. Запрошення МОК прийняли 13 російських спортсменів та 7 білоруських.

Де пройдуть Паралімпійські ігри

Як повідомляв УНІАН, італійська влада вирішила провести масштабну реконструкцію 2000-річного римського амфітеатру у Вероні, щоб зробити його повністю доступним для людей з обмеженими можливостями – саме там планують провести церемонію відкриття зимових Паралімпійських ігор 2026 року. Однак плани з оновлення стародавньої арени, яка за віком старша за знаменитий римський Колізей, зіткнулися з критикою.

