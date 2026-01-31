МОК проштовхнув 20 російських і білоруських спортсменів на зимову Олімпіаду

Олімпіада почнеться 4 лютого в Італії. "Нейтральні" спортсмени братимуть участь у низці змагань.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив до участі у змаганнях зимової Олімпіпаді 20 "нейтральних" спортсменів, які є громадянами РФ та Білопусі.

Список виклала на сайті Комісія з розгляду права на участь індивідуальних нейтральних спортсменів. Так, запрошення МОК прийняли 13 російських спортсменів та 7 білоруських.

У росіян на зимовій Олімпіаді-2026 змагатимуться: фігуристи Петро Гуменник та Алелія Петросян, лижники Савелій Коростельов та Дарія Непряєва, скі-альпініст Микита Філіппов, шорттрекісти Іван Посашков та Олена Крилова, ковзанярки Ксенія Коржова та Анастасія Семенова, гірськолижники Семен Єфімов та Юлія Плешкова та саночники Дар'я Олесик та Павло Репілов.

Відео дня

Серед білорусів на олімпійські змагання поїдуть: фристайлістки анна Гуськова, Анастасія Андріянова, Анна Деруго, гірськолижниця Марія Шканова, ковзанярка Марина Зуєва, лижниця Ганна Корольова та фігуристка Вікторія Сафонова.

Зимова Олімпіада-2026

Олімпійські Ігри-2026 пройдуть з 4 по 22 лютого в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Понад 3500 атлетів змагатимуться у 16 видах спорту і розіграють 116 комплектів нагород. Скі-альпінізм дебютує в олімпійській програмі на Іграх-2026 в Італії

26 листопада 2025 року у Греції запалили олімпійський вогонь до зимових Ігор-2026. Цього разу вогонь запалювали в скромній обстановці. Зокрема, через погодні умови церемонія пройшла у закритому приміщенні в Стародавній Олімпії, де й запалили факел зимових Олімпійських ігор 2026 року.

6 січня Міністерство молоді та спорту України повідомило, що наші спортсмени здобули 20 ліцензій у п'яти видах спорту.

Вас також можуть зацікавити новини: