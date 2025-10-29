Українські спортсмени готуються до змагань настільки, наскільки це дозволяє війна, і деякі - за кордоном.

Російських та білоруських спортсменів допустили до участі в зимовій Олімпіаді 2026 року в Італії. Українські атлети вже мають чіткі інструкції щодо того, як їм варто поводитися, якщо на турнірі вони перетнуться з представниками РФ і Білорусі. Про це в коментарі УНІАН сказав Вадим Гутцайт, президент Національного олімпійського комітету України.

Відповідаючи на запитання щодо найбільших викликів для України на майбутніх зимових Олімпійських іграх, він зауважив, що "для всіх українців є один виклик - це війна".

"Спортсмени готуються, як можливо на сьогоднішній день готуватися всередині країни під час повітряних тривог, під час ракет і бомб. Тому складно, але не складніше, ніж усім українцям, які живуть в Україні", - сказав президент НОК і додав, що спортсмени з деяких видів спорту тренуються за кордоном.

Гутцайт також нагадав, що російські та білоруські спортсмени братимуть участь в Олімпіаді лише у нейтральному статусі.

"Їх буде небагато. Тому що хокей взагалі не допускають, в санчатах - взагалі не допускають, в біатлоні - взагалі не допускають. Тобто їх буде дуже обмежена кількість", - сказав він.

Також на запитання щодо того, чи мають українські спортсмени якісь вказівки щодо того, як поводитися у випадку зустрічі з російськими та білоруськими спортсменами, президент НОК зауважив, що "це все відпрацьовано ще з літньої Олімпіади".

"Тобто ми не вітаємося, ми не тиснемо руки, ми не стоїмо на пʼєдесталі разом, ми не спілкуємося. Тобто все це вже відпрацьовано і вже доведено до команд, і всі спортсмени обізнані", - сказав Гутцайт.

Крім того, на уточнення, чи готові українські спортсмени до таких зустрічей психологічно, він зазначив, що "нам потрібно бути готовими, щоб виступати на Олімпіаді, презентувати Україну і перемагати". "Тому не потрібно звертати увагу на цих атлетів", - підкреслив президент НОК.

Україна на зимовій Олімпіаді

Як повідомлялося, раніше збірна України з фігурного катання затвердила склад команди, що візьме участь в олімпійських кваліфікаційних змаганнях, де розігруватимуться ліцензії на зимові Олімпійські ігри.

Зазначалося, що Україна буде представлена у трьох з чотирьох видів спорту - окрім жіночого катання. Федерація фігурного катання України відмовилася від заявки спортсменки на цей турнір.

На челенджері Lombardia Trophy в Берґамо ані Софія Григоренко, ані Таїсія Спесівцева, які боролися між собою за потрапляння до складу, не виконали технічний мінімум на чемпіонат Європи.

Так, Україна вперше за 16 років і в цілому вдруге в історії не змагатиметься на Олімпіаді в цій дисципліні. Олімпійські ігри-2010 у Ванкувері стали першими, на які наші спортсменки не відібралася в жіночому катанні.

