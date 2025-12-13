За тиждень йому виповнилося б 38 років.

У віці 37 років помер український боксер Богдан Процишин.

Про це повідомили на сторінці Федерації боксу України у Facebook. Причини та обставини смерті бійця не розкриваються.

"Він виступав на професійному рівні, мав звання майстра спорту з боксу й брав участь у боксерському шоу "Ти чемпіон". У нього залишилася дружина й двоє синів", – розповіли у Федерації боксу України.

20 грудня йому виповнилося б 38 років. Процишин виступав у першій середній ваговій категорії.

Він провів понад 20 професійних поєдинків. Він здобув 8 перемог, три з яких нокаутом. 14 боїв завершилися поразкою.

Новини спорту: ви могли це пропустити

1 грудня стало відомо про смерть легендарного футболіста Володимира Мунтяна. Він сім разів ставав чемпіоном СРСР, вигравав Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА. Усе життя він присвятив київському "Динамо". Спортсмен відійшов у вічність на 80 році життя після тривалої хвороби.

15 листопада помер колишній півзахисник збірної України з футболу Андрій Полунін. Йому було всього 54 роки. Професійну кар'єру Полунін завершив у 2004 році. Він також виступав за збірну України з футболу в 1992−1995 роках. Він зіграв 9 матчів та відзначився одним голом.

