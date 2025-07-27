Ймовірно, підхід буде той самий, що й на Олімпіаді в Парижі.

Російським і білоруським спортсменам можуть дозволити брати участь в Олімпіаді-2026, що відбудеться в Італії. Про це повідомила президентка Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Керсті Ковентрі, пише SkiNordique.

Зазначається, що МОК ще не ухвалив остаточного рішення щодо участі спортсменів з РФ та Білорусі в Іграх 2026 року, але, схоже, підхід може бути той самий, що й на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Видання нагадало, що для участі в Олімпіаді у Парижі білоруські і російські спортсмени мали відповідати суворим критеріям: кваліфікуватися за спортивною ознакою, а також довести, що вони активно не підтримують війну в Україні та не мають зв'язків з російськими військовими.

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"Ми не будемо поспішати до вересневої та грудневої зустрічей, але, ймовірно, рухатимемося в тому ж напрямку, що й у Парижі", – сказала Ковентрі.

Участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях

Як повідомляв УНІАН у травні, МОК не допустив російських спортсменів до зимової Олімпіади-2026. В організації пояснювали, що обмеження діють через санкції, запроваджені після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

Однак на початку червня з'явилося повідомлення, що МОК намагається проштовхнути росіян і білорусів на зимову Олімпіаду наступного року. Зокрема, комітет закликав міжнародні федерації зимових видів спорту допустити цих спортсменів до участі у змаганнях, щоб вони могли кваліфікуватися. Також представник МОК заявляв, що Олімпіада в Парижі була успішним прикладом того, як нейтральні спортсмени змагалися пліч-о-пліч з іншими.

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