Збірна України з фігурного катання затвердила склад команди України, яка візьме участь в олімпійських кваліфікаційних змаганнях, де розігруватимуться ліцензії на зимові Олімпійські ігри в Мілані. Про це пише Суспільне Спорт.

Зазначається, що Україна буде представлена у трьох з чотирьох видах - крім жіночого катання. Федерація фігурного катання України відмовилася від заявки спортсменки на цей турнір. На челенджері Lombardia Trophy в Берґамо ані Софія Григоренко, ані Таїсія Спесівцева, які боролися між собою за потрапляння до складу, не виконали технічний мінімум на чемпіонат Європи.

Таким чином Україна вперше за 16 років і загалом вдруге в історії не змагатиметься на Олімпіаді в цій дисципліні. Олімпійські ігри-2010 у Ванкувері стали першими, на які наші спортсменки не відібралася в жіночому катанні.

"Показаний рівень підготовки спортсменок не дозволить їм боротися за олімпійську ліцензію. У зв'язку з обмеженим фінансуванням вирішено не витрачати кошти. Змагання у Пекіні - це дороге задоволення. Вирішено направити кошти на забезпечення подальшої участі спортсменів у спортивних заходах", - пояснив рішення президент УФФК Даніль Амірханов.

Таїсія Спесівцева погодилася з цим і сказала, що вони "показали дуже низький рівень підготовки"

"Яка олімпійська квота, якщо ми обидві не накатали на 100 балів за дві програми? Тут я розумію федерацію. Мені б дуже, звісно, хотілося туди поїхати й спробувати, щоб у мене був другий шанс, але правила є правила", - додала вона.

