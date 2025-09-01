Костюк стала першою українкою, яка досягнула цього результату на одному турнірі Грендслем.

Українська тенісистка Марта Костюк встановила національний рекорд на Грендслемах виходом в 1/8 фіналу US Open. Як повідомляє "Суспільне Спорт", вона стала першою українкою в історії, якій вдалось вийти у 1/8 фіналу на одному турнірі Грендслем і в одиночному, і в парному розряді. Досягти цього результату Костюк змогла на US Open-2025.

Зауважується, що напередодні Костюк вперше в кар'єрі пробилася у четверте коло одиночного турніру US Open-2025. На шляху до 1/8 фіналу вона здолала британку Кеті Бултер, туркеню Зейнеп Сонмез та француженку Діан Паррі.

Також українська тенісистка стартувала на US Open-2025 у парному розряді в тандемі з румункою Єленою-Габріелою Русе. У першому колі дует здолав іспансько-італійську пару Джессіки Бузас Манейро та Елізабетти Коччаретто, а у 1/16 фіналу вони вибили 14-х сіяних Беатріс Хаддад Майю (Бразилія) та Лауру Зігемунд (Німеччина).

Відео дня

Таким чином Костюк вийшла у 1/8 фіналу US Open-2025 як в одиночному, так і парному розряді. Наголошується, що завдяки цьому результату вона встановила національний рекорд - стала першою українкою, яка досягнула цього результату на одному турнірі Грендслем.

В цілому п'ять українських тенісисток доходили щонайменше до стадії 1/8 фіналу на мейджорах в обох розрядах, але робили це у різні роки. Зокрема і Костюк, яка доходила до 1/8 фіналу на Ролан Гарросі та Australian Open.

Повідомляється, що в 1/8 фіналу "одиночки" американського Грендслему Костюк протистоятиме чешці Кароліні Муховій, 13-й ракетці світового рейтингу. У парному турнірі українсько-румунський дует отримав в суперники тандем четвертих сіяних: "нейтральну" Вероніку Кудерметову та бельгійку Елізе Мертенс. Обидва матчі заплановано на 1 вересня.

Українка завоювала дві золоті медалі на чемпіонаті світу з веслування за один день

Як повідомлялося, раніше українська веслувальниця Людмила Лузан за один день завоювала дві золоті медалі на чемпіонаті світу-2025.

Зокрема, першу медаль вона здобула у стартовий день фіналів змагань. У двійці з Іриною Федорів українська каноїстка стала чемпіонкою на олімпійській дистанції - 500 метрів.

Вас також можуть зацікавити новини: