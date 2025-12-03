Ще кілька місяців тому стрибунка виступала під українським прапором на міжнародних змаганнях.

Українська чемпіонка світу зі стрибків у воду Софія Лискун змінила громадянство. Тепер учасниця двох Олімпіад буде представляти країну-агресорку Росію.

Про џе сама Лискун розповіла росЗМІ. 23-річна спортсменка родом із тимчасово окупованого Луганська каже, що не могла тренуватись у Києві, тому поїхала до сусідньої Польщі.

На третій рік повномасштабної війни РФ проти України вона вирішила отримати російський паспорт нібито через "проблеми з тренерами".

Зі слів стрибунки, в Україні нібито ігнорували професійні стандарти та критикували її за зв’язки із першою тренеркою, яка перебралася до Москви, а також спілкування з російськими спортсменами:

"На зборах мені заявили, що ніхто більше не контактує з росіянами. Я сиділа і не розуміла, чому це адресовано саме мені. Вважаю, доросла людина має поводитися інакше", – заявила Лискун.

Що відомо про Софію Лискун

Ще кілька місяців тому стрибунка виступала під українським прапором на міжнародних змаганнях. На Чемпіонаті Європи-2025 вона виборола золото у змішаних командних змаганнях та срібло у синхронних стрибках із 10-метрової вежі.

Загалом на рахунку Лискун 12 медалей за збірну України на рівні чемпіонатів світу та Європи.

