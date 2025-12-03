Португальский клуб хоче отримати за голкіпера 40 мільйонів євро плюс додаткові бонуси.

Клуби Англійської прем'єр-ліги посилюють інтерес до українського воротаря Анатолія Трубіна, який виступає за португальську "Бенфіку", повідомляє портал Givemesport. Джерело зазначає, що трансфер може відбутися вже у січні цього року.

Зазначається, що за Трубіним стежать відразу кілька англійських клубів. І за даними джерела, наразі ведеться підготовка до зимового трансферу воротаря. Сам Трубін, попри постійний інтерес до нього з Німеччини та Іспанії, хотів би також зіграти в АПЛ, зазначає виждання.

Тим часом "Бенфіка" готова попрощатися з українцем, однак клуб розглядатиме пропозиції на суму від 40 мільйонів євро плюс додаткові бонуси.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що інший український голкіпер Андрій Лунін також може змінити клуб вже цієї зими. Зазначалося, що головний тренер "Реал Мадриду" Хабі Алонсо почав формувати список футболістів, від яких клуб може відмовитися наступного року. До цього списку потрапив зокрема й Лунін, за якого "королівський клуб" хоче отримати щонайменше 10 млн євро в разі продажу.

Також раніше стало відомо, що Ілля Забарний може покинути "ПСЖ". За даними джерела, захисники "розчарував" керівництво клубу , позаяк "не зміг переконати його ні своєю солідністю, ні зрілістю".

