Напередодні португальці програли азербайджанському "Карабаху" з рахунком 3:2.

Португальська "Бенфіка" оголосила про звільнення головного тренера Бруну Лаже на тлі поразки від "Карабаху" в Лізі чемпіонів. Про це під час пресконференції повідомив президент клубу Руї Кошта.

Зокрема він заявив, що це "був важкий тиждень", після якого клубу треба "змінити курс" менеджменту та зосередитися на виконанні цілей на сезон.

"Вважаю, що настав час змінюватися, саме щоб уникнути небезпеки для сезону. Фахівець, який приходить [очолити клуб], має бути тренером-переможцем. Тренер, який представляє клуб такого розміру, має бути здатним вивести цю команду на необхідний рівень і дати нам бажані титули", — додав Кошта.

Також Кошта зазначив, що планує оголосити імʼя нового тренера вже до наступного матчу, який відбудеться в суботу. Він не назвав кандидатури, однак ВВС пише про можливе повернення до клубу Жозе Моуріньйо. Раніше "Особливий" втратив посаду у "Фенербахче" після вильоту турецького клубу з плейоф Ліги чемпіонів від тієї ж "Бенфіки".

Також про те, що Моуріньйо веде перемовини з "Бенфікою", пише італійський інсайдер Фабріціо Романо. Він також зазначив, що "угода може бути укладена найближчим часом".

Нагадаємо, наразі за "Бенфіку" виступають два українці – голкіпер Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков. Напередодні португальский клуб провів перший матч в цьогорічній Лізі Чемпіонів, в якому поступився азербайджанському "Карабаху" з рахунком 3:2. У цій зустрічі Судаков відзначився двома асистами. А вирішальний гол за "Карабах" забив інший українець – Олексій Кащук, який вийшов на заміну.

Раніше Україна провела перші матчі відбору на Чемпіонат Світу 2026. У першій зустрічі проти Франції підопічні Реброва поступилися з рахунком 2:0. Друга гра зі збірною Азербайджану закінчилася нічиєю, 1:1.

Втім, на думку суперкомп'ютера, Україна все ще лишається фаворитом на друге місце у своїй групі. Шанси на це, на думку аналітиків, складають 69%. Тоді як успіх Ісландії оцінюють у понад двічі мене.

