Збірна України провела другий матч у рамках кваліфікації Чемпіонату світу з футболу-2026.

У вівторок, 9 вересня, Україна провела свій другий поєдинок у рамках відбіркового етапу Чемпіонату світу з футболу-2026. Наша збірна зустрілася з Азербайджаном. І не змогла перемогти...

Перший тайм, якщо коротко, пройшов "ніяк". Україна завдала лише одного удару в площину воріт суперника, за п'яти ударів загалом. Азербайджан завдав лише два удари, один з яких міг залетіти у ворота України.

Але другий тайм розпочався набагато краще. Вже за кілька хвилин після виходу на поле, Георгій Судаков вивів Україну вперед. На 68 хвилині біля воріт України було небезпечно. Наша збірна могла пропустити, але цього, на щастя, не сталося. Однак "недовго музика грала", на 72 хвилині у ворота України призначили пенальті за гру рукою Зінченка у штрафній зоні.

Відео дня

Махмудов не змарнував цей шанс і зрівняв рахунок. Після цього моменту Україна мала понад 20 хвилин на те, щоб вийти вперед. Однак жодного моменту не вдалося завершити голом.

Чемпіонат Світу Кваліфікація. Група D.

Азербайджан - Україна - 1:1

Голи: Махмудов, 72 (пен.) - Судаков, 51

Попередження: Дадашов, 42 - Калюжний, 57, Зінченко, 70

Азербайджан: Магомедалієв, Джафаргулієв, Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Алієв (А. Гусейнов, 66), Ахмедзаде (Байрамов, 53), Махмудов, Хайбулаєв (Абдуллазаде, 78), Дадашов (А. Нурієв, 66), Емрелі (Гурбанли, 66).

Україна: Трубін, Зінченко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Бондаренко (Волошин, 75), Калюжний (Ярмолюк, 61), Очеретько (Шапаренко, 75), Судаков, Ванат (Довбик, 61), Зубков.

Інші новини про збірну України

Раніше УНІАН повідомляв, що наша національна збірна програла перший матч у кваліфікації Чемпіонату світу з футболу. Україна програла Франції з рахунком 0:2.

Крім того, ми розповідали, хто ж є найкращим футболістом у нашій збірній, на думку зірки "Реала" і збірної Франції Кіліана Мбаппе. Головне зауваження - цей спортсмен не входить до стартового складу.

Вас також можуть зацікавити новини: