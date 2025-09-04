Француз виділив свого напарника по команді.

5 вересня збірна України з футболу зіграє проти Франції. Зірка "Реала" і французької збірної з футболу Кіліан Мбаппе виділив одного футболіста національної команди України.

"Кого можу виділити в збірній України? Луніна, але він не гратиме. У нас є все, що нам потрібно, щоб домогтися великих успіхів. Усе починається завтра. Я намагаюся не заглядати занадто далеко вперед, до завершення сезону", – заявив гравець під час пресконференції перед матчем.

Варто зазначити, що Лунін та Мбаппе разом виступають за мадридський "Реал". Проте матчі збірної український голкіпер пропустить, оскільки має травму. У ЗМІ писали, що воротар відчуває проблеми з попереком.

Нагадаємо, 5 вересня "синьо-жовті" зіграють проти Франції у польському Вроцлаві. Вже 9 вересня національна команда вирушить до Баку на матч проти Азербайджану.

Український футболіст Олександр Зінченко покинув "Арсенал". Він перейшов на правах оренди до "Ноттінгем Форест" до кінця сезону. Тоді його контракт з "Арсеналом" завершиться, тому українець стане вільним агентом.

Тим часом Владислав Ванат став гравцем іспанської "Жирони". Інсайдер Фабріціо Романо напередодні повідомив, що "Жирона" сплатила клаусулу за українського форварда, яка становить 20 млн євро.

