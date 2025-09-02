Український спортсмен перейшов до іншого клубу Англійської Прем'єр-ліги.

Український футболіст Олександр Зінченко все ж пішов з "Арсеналу". 28-річний спортсмен перейшов в оренду в інший клуб Англійської Прем'єр-ліги "Ноттінгем Форест", про що йдеться на офіційній сторінці клубу в Instagram.

Перехід Зінченка розрахований до кінця сезону 2025/26. У той самий момент у нього закінчується контракт з "Арсеналом", тому футболіст стане вільним агентом.

"Привіт, хлопці. Я дуже радий приєднатися до "Ноттінгем Форест". З нетерпінням чекаю нового сезону. Не можу дочекатися зустрічі з усіма вами там. Вперед, "Форест"", - заявив Зінченко у своєму зверненні до фанатів футбольного клубу.

Заява "Арсеналу"

Клуб прокоментував перехід Зінченка, розповівши його коротку історію в "Арсеналі" і загалом, як футболіста. 28-річний футболіст перебрався до лондонського клубу з "Манчестер Сіті" в липні 2022 року і провів 91 матч у всіх турнірах.

"Він став наймолодшим автором гола за національну команду у віці 19 років, а в 24 роки - її наймолодшим капітаном. Його міжнародна кар'єра вже успішна: він тричі брав участь у чемпіонатах Європи, провів 74 матчі, забив 12 голів і зробив 7 результативних передач. У 2019 році Зінченка було визнано футболістом року в Україні", - йдеться в публікації в Instagram.

Олександр Зінченко - останні новини

Тепер українець гратиме за "Форест", який на поточний момент перебуває на 10 позиції в АПЛ - 1 перемога, 1 нічия і поразка. При цьому, закінчивши попередній сезону 7 позиції, "Форест" побореться за чемпіонство в основному раунді "Ліги Європи".

Раніше УНІАН повідомляв, що українець міг перейти до французького "Марселя". Однак фанатам це не надто сподобалося. Причиною стало те, що після трагічних подій 7 жовтня 2023 року - нападу терористів із сектору Газа на Ізраїль із захопленням заручників - українець опублікував сторіс, у якому публічно підтримав Ізраїль.

У Марселі ж проживає значна кількість мусульман.

Вас також можуть зацікавити новини: